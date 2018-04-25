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Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

AA'nın aktardığına göre; Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Aralarında İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bazı bölümlerinin yeni kurulacak üniversitelere bağlanması, ayrıca 3 yeni ve 2 vakıf üniversitesinin kurulmasını öngören tasarı komisyonda kabul edildi.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
meb üniversite tasarı TBMM

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Ülke işsiz üniversitelilerle doldu hala üniversite açılıyor.
üniversiteleri bölüp,onların degerli yerlerini yandaslara peşkeş cekeceginiz belli.Delikanlı komisyon üyeleri yalnız bir kişinin yararlandıgı sarayı ve külliyelerinide satma kararı alın da gider ayak işe yarayın.
işsizler ordusuna takviye
eğitimde kalite kalmadı
daha alelacele kapatılan üniversitedeki gençlerin akıbetleri belli olmazken gidip yeni üniversite açıyorlar. kaç yıl oldu o üniversiteler kapatılalı. Hani oradaki fetoculer ile masum gençleri ayırt edileceklerdi? Aaa pardon. Orada okuyan ve fetocu olduğunu bildikten sonra hala okumaya devam eden iktidarın bebeleri kurtuldu ya gerisi fasa fiso.. Sizin yapacağınız işin..
kur babam kur. yaşasın üniversiteli işsizler ordusu
Bırak üniversiteyi falan iş var mı ondan bahset öğretmen işsizlikden polis oluyor kimya mühendisi replezant makine mühendisi astsubay ibf bitirenler şirketlerde asgari ücretle muhasebeye bakıyo siz hala iş varmış gibi diplomalı işsiz yaratmaya çalışın
Gelecekteki işsiz üniversite mezunlarına şimdiden hayırlı olsun.
20 yetmez her mahalleye bir üniversite olmalı...
Ülkenin üniversitelere paralel olarak , mezunların çalışabilecegi işyeri de lazım! Mezun olanlar mesleklerini nerede icra edecekler!!! Allah rızası için bir tane de fabrika kurun... Amacınız üniversite bitirmiş yandaş yetiştirmek olabilir mi! Onaltı yılda satmadıgınız fabrika kalmadı !
bölünüp ismi değişenin de haberini sanki sıfırdan açılıyor gibi reklamını yapıyorsunuz ya...
Üniversiteli işsizler ordusuna yenileri eklenecek demek.
eğitimi üniversiteleri maf ettiniz,alinan diplomalar unvanlar ne olacak
Büyük ve bazı özel üniversiteler hariç gerisi çöp...
Üniversite açsan ne olur mezun adam işsiz kaldıgı sürece iş yok iş adam üniversite mezunu ama boşta geziyor geç o işleri cumhur geç
lise düzeyine inecek. kim ders verecek hangi kalitede ders verecek. milliyet üni li olacak ama ne kadar eğitimim alacak bu kaliteli eğitimi kim verecek.
işsizliği öteleme politikası..
ilk okul mezunuyum üniversiteli amele ariyorum çimentoyla konuşmayı iyi düzeyde bilesi şart...
Üniversite mezununa iş imkanları yaratın. İşsizler ordusunu güçlendirin, gençlerin hayallarini yıkın, gelecek kaygılarını çoğaltın.
ORTALIK ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLERLE DOLU SEN İLKÖNCE MEZUNLARA İŞ VER HA DEVLET VERMİYOR DİYOSAN HAKLISIN O ZAMAN İNTAAR EDENLERE CAN VE .SEKTÖR NE DİYOR MAVİ YAKALI YANI KALİFİYE ELEMAN İSTERİM DİYOR O NEREDEN ÇIKAR MESLEK LİSESİ MESLEK YÜKSEK OKULLARI EĞİTİMİN KALİTESİNİ YÜKSELT OY İÇİN DAĞA TAŞA ÜNİVERSİTE AÇMA .
Walla hastaneleri vs taşıyorlar hep , bir araziye hastane yapıyorlar eskisini kapatıp oraya taşıyorlar, etrafındaki dükkanları evlereri hastane taşınmadan önce kimlere satıyorlar , yada neden hastane taşınıyor , orayada açın?
Diploması olmayan birisi Rektör atayacak.. Yazıklar olsun
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