2018 DGS başvuruları ne zaman sonra eriyor? DGS başvuru kılavuzu - başvuru detayları

2018 DGS başvuruları devam ediyor. Sınav tarihi ÖSYM tarafından 8 Temmuz'dan 21 Temmuz'a alınan DGS başvuruları sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin Aday işlemleri sistemi adresinden yapabileceklerdir. Adayların, başvuru öncesi aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri istendi.

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu

2018 DGS HAKKINDA MERAK EDİLENLER - SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖSYM tarafından yapılan DGS 2018, 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Saat 10.15'de başlayacak olan DGS için verilen süre 150 dakika. DGS için başvurular, 16-24 Mayıs olup ücret ödeme için son gün, 25 Mayıs 2018 olarak bildirildi. DGS sınav ücreti 150 olarak bildirilmişti.

DGS sınavı; Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili bir sınavdır. ÖSYM tarafından yapılan DGS sonrasında yerleştirmeler de yine ÖSYM tarafından yürütülüyor.