2018 DGS'nin tarihi değişti! DGS ne zaman?

ÖSYM, 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere geçmeyi planlayan öğrenciler için kritik bir açıklama yaptı. Normalde 8 Temmuz tarihinde yapılması planlanan DGS'nin yani Dikey Geçiş Sınavı'nın ertelendiğini açıkladı.

Kurumun son dakika olarak yaptığı açıklamaya göre 2018 DGS 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü yapılacak. İşte ÖSYM'nin ilgili duyurusu:

"2018-DGS Adaylarının Dikkatine! 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 olarak değiştirilmiş olup sınav takvimi bu doğrultuda güncellenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2018 DGS BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 21 Temmuz'a çekilen DGS için başvurular 16 Mayıs'ta alınmaya başlanacak. Adayların başvuru işlemlerinin 24 Mayıs'a kadar tamamlamaları gerekiyor. 16-24 Mayıs olan başvuru dönemini kaçıran adaylar 5 Haziran'da geç başvuru yapabilecekler. Geç başvurular ödeme işlemleri dahil sadece internet üzerinden yapılmaktadır.

2018 DGS'nin sınav sonuçları ise 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasında önce sınavın yapılmasından sonraki hafta sınava girenlere soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının açılması bekleniyor. Böylece 16 Ağustos'tan önce adaylar sınavlarının nasıl geçtiğine dair bir fikir edinebilecekler.

YKS TARİHİ DEĞİŞMİŞTİ

24 Haziran 2018’de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS’nin 30 Haziran 2018 – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmişti.



