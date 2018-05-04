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2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.05.2018 17:25 | Son Güncelleme

2018 DGS'nin tarihi değişti. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2018 DGS'nin tarihi ertelendi.

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

2018 DGS'nin tarihi değişti. ÖSYM tarafından 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı (2018 DGS) sınav tarihi, 21 Temmuz olarak değiştirildi.

ÖSYM, 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere geçmeyi planlayan öğrenciler için 8 Temmuz tarihinde yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ertelendiğini açıkladı.

Kurumun son dakika olarak yaptığı açıklamaya göre 2018 DGS 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü yapılacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda "2018-DGS Adaylarının Dikkatine! 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 olarak değiştirilmiş olup sınav takvimi bu doğrultuda güncellenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

2018 DGS BAŞVURU DÖNEMİ 16-24 MAYIS'TA?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 21 Temmuz'a çekilen DGS için başvurular 16 Mayıs'ta alınmaya başlanacak. Adayların başvuru işlemlerinin 24 Mayıs'a kadar tamamlamaları gerekiyor. 16-24 Mayıs olan başvuru dönemini kaçıran adaylar 5 Haziran'da geç başvuru yapabilecekler. Geç başvurular ödeme işlemleri dahil sadece internet üzerinden yapılacak.

2018 DGS'nin sınav sonuçları ise 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasında önce sınavın yapılmasından sonraki hafta sınava girenlere soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının açılması bekleniyor.

YKS TARİHİ DEĞİŞMİŞTİ

24 Haziran 2018’de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS’nin 30 Haziran 2018 – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmişti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sayın osym yetkilileri....veliyim..yks tarihinin değişmesinden dolayı sınava gireceğimiz merkez ili değiştirmemiz gerekiyor......mağdur olduk....lütfen güncelleme fırsatı veriniz..
saati ileri alıp eve mi gitsem?
21 temmuzda aöf 3 ders sınavıda var.tek derse kalıp mezun olamayan öğrenci aynı tarihte 3 ders sınavına girecek aynı zamanda dgs sınavına girme şansı kaçıracak!
21 temmuzda aöf tek ders sınavları var mezun durumdaki öğrenciler için aynı tarih dgs var öğrenci hangisine girecek Pardon da
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