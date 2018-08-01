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2018 DGS sonuçları ne zaman belli olacak? (DGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı!)

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.08.2018 11:01 | Son Güncelleme

DGS sonuçları merakla bekleniyor ve ne zaman açıklanacak araştırılıyor. 21 Temmuz'da yapılan 2018 DGS soru ve cevap anahtarı, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayımlandı. Dikey geçiş sınavına giren öğrenciler, soru cevap anahtarı ile aldıkları puanı az-çok hesaplasalar bile kesin sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki ÖSYM, 2018 DGS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? DGS soru cevap anahtarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2018 DGS sonuçları ne zaman belli olacak? (DGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı!)

DGS sonuçları için gözler ÖSYM'de. Üniversitelerin önlisans bölümlerinden lisans bölümlerine geçmek için girilen dikey geçiş sınavı 21 Temmuz'da yapıldı. Sınav sonrasında yayımlanan DGS soru cevap anahtarı ile öğrenciler, doğru ve yanlış sayılarını hatırlayabildikleri kadar hesapladılar. Fakat kesin sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. DGS soru cevap anahtarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki ÖSYM, 2018 DGS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte detaylar...

2018 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav sonuç takvimine göre 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos 2018'de ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2018-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM’nin AİS yani Aday İşlemleri Sistemine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Söz konusu sayfadan DGS ile ilgili kısma T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

DGS soru kitapçıkları için tıklayınız

DGS PUANI HESAPLANMASI

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2018-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır. 2018-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.”

2018-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir: Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

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