HABER

2018 DGS soru ve cevapları açıklandı: İşte DGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.07.2018 15:45 | Son Güncelleme

21 Temmuz’da yapılan DGS yani Dikey Geçiş Sınavı’nın soru ve cevapları erişime açıldı. Adaylar ÖSYM’nin AİS yani aday işlemleri sistemin giriş yaparak soru kitapçığı ile cevap anahtarını görebiliyorlar. DGS soru ve cevapları için AİS giriş detayları haberimizde...

2018 DGS soru ve cevapları açıklandı: İşte DGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı!

Üniversite 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere geçiş için yapılan Dikey Geçiş sınavı 21 Temmuz 2018’de yapıldı. DGS sınavının sonuçları öncesinde ÖSYM 2018 DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Aday olmayanlar ise soru kitapçıklarının %10’ununu görebiliyorlar.

DGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM’nin AİS yani Aday İşlemleri Sistemine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Söz konusu sayfadan DGS ile ilgili kısma T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

DGS soru kitapçıkları için tıklayınız

ÖSYM’NİN DGS AÇIKLAMASI

21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2018-DGS) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-DGS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik,tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Sayısal Bölüm: 19. ve 56. sorular

Sözel Bölüm: Bulunmamaktadır.

2018-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

PARTNERÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandıÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandı
AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dgs DGS Soru Ve Cevapları ösym

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

İlginizi Çekebilir

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)

LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KPSS soru ve cevapları açıklandı! KPSS 2018 soru kitapçıkları AİS’te erişime açıldı!

KPSS soru ve cevapları açıklandı! KPSS 2018 soru kitapçıkları AİS’te erişime açıldı!

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite adayları YKS sonuçları için gün sayıyor! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite adayları YKS sonuçları için gün sayıyor! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı açıldı

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.