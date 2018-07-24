2018 DGS soru ve cevapları açıklandı: İşte DGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı!

Üniversite 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere geçiş için yapılan Dikey Geçiş sınavı 21 Temmuz 2018’de yapıldı. DGS sınavının sonuçları öncesinde ÖSYM 2018 DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Aday olmayanlar ise soru kitapçıklarının %10’ununu görebiliyorlar.
ÖSYM’nin AİS yani Aday İşlemleri Sistemine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Söz konusu sayfadan DGS ile ilgili kısma T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.
DGS soru kitapçıkları için tıklayınız
ÖSYM’NİN DGS AÇIKLAMASI
21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2018-DGS) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.
2018-DGS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik,tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
2018-Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.
Sayısal Bölüm: 19. ve 56. sorular
Sözel Bölüm: Bulunmamaktadır.
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