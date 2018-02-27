2018 E-KPSS geç başvuru ne zaman alınacak? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Engelli Kamu Personel Sınavı için 1 aydan kısa bir süre kaldı. Sınav hazırlıklarının yanı sıra adaylar kura çekimini ve sonrasındaki tercih dönemini de bekliyor. Peki 2018 E-KPSS süreci nasıl işleyecek. İşte ÖSYM'nin sınav takvimine E-KPSS adaylarını bekleyen süreç..
GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
E-KPSS için ÖSYM'nin tanıdığı geç başvuru hakkı 13-14 Mart günleri kullanılabilecek. Adaylar geç başvuru işlemlerini AİS üzerinden gerçekleştirecekler. Geç başvuru işlemleri sınav ücretinin ödenmesi dahil AİS ile online olarak yapılmalıdır.
EKPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların alınmasından 2 ay sonra 22 Mart 2018'de yapılacak. Sonuçlar ise 17 Mayıs 2018'de saat 23.59'a kadar ilan edilecek.
E-KPSS NASIL BİR SINAVDIR?
Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki başlık altında sorular yöneltilmektedir. Genel yetenek testi Türkçe ve Matematik sorularından oluşmaktadır. Genel Kültür Testi ise Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurtdaşlık Bilgisi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Türkiye Coğrafyası, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik konular yer almaktadır. Aşağıdaki bağlantıdan 2016'da çıkmış E-KPSS sorularından örneklere ulaşabilirsiniz.
E-KPSS 2016 soruları ve cevapları için tıklayınız
EKPSS KURA BAŞVURUSU VE KURA NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınava girmeyin sadece kuraya girecekler için başvurular Mayıs ayında yapılacak. 2-16 Mayıs'ta yapılacak başvuruların ardından sonuçların ne zaman ilan edileceğini henüz belli değil. Kura başvuru tarihlerini kaçıranlar 29-30 Mayıs günlerinde geç başvuru yapabilecekler.
EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı nedir?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
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