HABER

2018 E-KPSS geç başvuru yarın başlayacak! Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

2018 E-KPSS yani Engelli Kamu Personel Sınavı için az bir süre kaldı. Engelli vatandaşlar için kamuda çalışma fırsatı sunan E-KPSS için geç başvuru dönemi yarın başlıyor. Peki sınav ne zaman yapılacak? 20108 E-KPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman yapılacak?

2018 E-KPSS geç başvuru yarın başlayacak! Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Engelli Kamu Personel Sınavı için kısa bir süre kaldı. Sınav hazırlıklarının yanı sıra adaylar kura çekimini ve sonrasındaki tercih dönemini de bekliyor. Peki 2018 E-KPSS süreci nasıl işleyecek? İşte ÖSYM'nin sınav takvimine E-KPSS adaylarını bekleyen süreç..

GEÇ BAŞVURU YARIN YAPILABİLECEK!

E-KPSS için ÖSYM'nin tanıdığı geç başvuru hakkı 13-14 Mart günleri kullanılabilecek. Adaylar geç başvuru işlemlerini AİS üzerinden gerçekleştirecekler. Geç başvuru işlemleri sınav ücretinin ödenmesi dahil AİS ile online olarak yapılmalıdır.

EKPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların alınmasından 2 ay sonra 22 Mart 2018'de yapılacak. Sonuçlar ise 17 Mayıs 2018'de saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

E-KPSS NASIL BİR SINAVDIR?

Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki başlık altında sorular yöneltilmektedir. Genel yetenek testi Türkçe ve Matematik sorularından oluşmaktadır. Genel Kültür Testi ise Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurtdaşlık Bilgisi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Türkiye Coğrafyası, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik konular yer almaktadır. Aşağıdaki bağlantıdan 2016'da çıkmış E-KPSS sorularından örneklere ulaşabilirsiniz.

E-KPSS 2016 soruları ve cevapları

EKPSS KURA BAŞVURUSU VE KURA NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınava girmeyin sadece kuraya girecekler için başvurular Mayıs ayında yapılacak. 2-16 Mayıs'ta yapılacak başvuruların ardından sonuçların ne zaman ilan edileceğini henüz belli değil. Kura başvuru tarihlerini kaçıranlar 29-30 Mayıs günlerinde geç başvuru yapabilecekler.

engelli memurlar

EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı nedir?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
Afrin'de kaç asker şehit oldu?Afrin'de kaç asker şehit oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
e-kpss ösym geç başvuru kura

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

İlginizi Çekebilir

ÖSYM'den flaş ALES açıklaması

ÖSYM'den flaş ALES açıklaması

Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibi darbedildi

Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibi darbedildi

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!

AİS'te YKS başvuru ekranı açıldı! İşte YKS başvuru kılavuzu ve rehberi

AİS'te YKS başvuru ekranı açıldı! İşte YKS başvuru kılavuzu ve rehberi

Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları

Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı oldu

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı oldu

22. dönem POMEM giriş sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı! İşte POMEM başvuru şartları, istenilen belgeler ve başvuru tarihleri

22. dönem POMEM giriş sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı! İşte POMEM başvuru şartları, istenilen belgeler ve başvuru tarihleri

Prof. Dr. Şentürk: “'Açık Medeniyet' çağına göre düzenleme yapmazsak yok olur gideriz”

Prof. Dr. Şentürk: “'Açık Medeniyet' çağına göre düzenleme yapmazsak yok olur gideriz”

Ardahan'da kodlama ve robotik atölyesi açıldı

Ardahan'da kodlama ve robotik atölyesi açıldı

Yrd. Doç. Dr. Samur: Sanal ortamlarda çocuklarımızın elini bırakmayalım

Yrd. Doç. Dr. Samur: Sanal ortamlarda çocuklarımızın elini bırakmayalım

KÜNİB 7. Olağan Genel Kurulu Maltepe Üniversitesi'nde yapılacak

KÜNİB 7. Olağan Genel Kurulu Maltepe Üniversitesi'nde yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.