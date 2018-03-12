2018 E-KPSS geç başvuru yarın başlayacak! Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Engelli Kamu Personel Sınavı için kısa bir süre kaldı. Sınav hazırlıklarının yanı sıra adaylar kura çekimini ve sonrasındaki tercih dönemini de bekliyor. Peki 2018 E-KPSS süreci nasıl işleyecek? İşte ÖSYM'nin sınav takvimine E-KPSS adaylarını bekleyen süreç..

GEÇ BAŞVURU YARIN YAPILABİLECEK!

E-KPSS için ÖSYM'nin tanıdığı geç başvuru hakkı 13-14 Mart günleri kullanılabilecek. Adaylar geç başvuru işlemlerini AİS üzerinden gerçekleştirecekler. Geç başvuru işlemleri sınav ücretinin ödenmesi dahil AİS ile online olarak yapılmalıdır.

EKPSS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların alınmasından 2 ay sonra 22 Mart 2018'de yapılacak. Sonuçlar ise 17 Mayıs 2018'de saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

E-KPSS NASIL BİR SINAVDIR?

Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki başlık altında sorular yöneltilmektedir. Genel yetenek testi Türkçe ve Matematik sorularından oluşmaktadır. Genel Kültür Testi ise Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurtdaşlık Bilgisi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Türkiye Coğrafyası, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik konular yer almaktadır. Aşağıdaki bağlantıdan 2016'da çıkmış E-KPSS sorularından örneklere ulaşabilirsiniz.