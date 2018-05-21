2018 KPSS başvuruları bugün sona eriyor! Başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru nasıl, nereden yapılır?

ÖSYM tarafından 22, 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan 2018 KPSS için başvurular bugün sona eriyor. Devlet kadrolarında yer almak, memur olmak isteyenlerin merakla beklediği KPSS başvuruları 10 Mayıs'ta başlamıştı. Adayların, KPSS başvurularını bugün saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Peki KPSS başvuruları nereden, nasıl yapılıyor? KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte 2018 KPSS başvuru detayları...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başvuruları, bugünden itibaren 21 Mayıs'a kadar alınacak. ÖSYM sınav takvimine göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak.
ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 9 Aralık'ta yapılacak.
Adayların tümü, 22 Temmuz 2018'de yapılacak sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecekler.
2018 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, bugünden itibaren 21 Mayıs'a kadar alınacak.
KPSS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Adaylar başvuru işlemini gerçekleştirmek için merkezlere aşağıdaki belgelerle birlikte gidecek;
Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu
Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.
Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) en büyük katılımlı sınav olduğunu belirterek, buraya başvuru ücretlerinde geçen yıla göre bir değişikliğin yapılmadığını bildirdi. Buna göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavlarına başvuru ücreti 60'ar lira, alan bilgisi sınavlarına başvuru ücreti ise 40'ar lira olacak.
2018 KPSS SIK SORULAN SORULAR
ÖSYM'nin internet sitesinde, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için KPSS lisans düzeyine ilişkin 32 sıkça sorulan soru ve cevabı paylaşıldı. Buna göre, sınav, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT), din hizmetleri alan bilgisi testi (DHBT) oturumlarında yapılacak.
Sınavın, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları 22 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 28-29 Temmuz'da, ÖABT 5 Ağustos'ta, DHBT ise 9 Aralık'ta yapılacak.
Genel yetenek-genel kültür oturumları zorunlu
Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların, sınavın genel yetenek-genel kültür ile kendilerine uygun alan bilgisi oturumlarına katılmaları gerekecek.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmen kadrolarına başvuracak adayların, sınavın genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise öğretmenlik alan bilgisi testine (ÖABT), Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin de sınavın genel yetenek-genel kültür oturumu ile DHBT'ye katılmaları gerekecek.
Sınava girecek tüm adayların genel yetenek-genel kültür oturumuna girmeleri zorunlu olacak.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla "https://ais.osym.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar ise başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacak.
Adaylar seçtikleri oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile 22 Mayıs'a kadar yatıracak.
10-21 Mayıs'ta başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günü olan 6 Haziran'da başvurularını yapabilecek. Geç başvuru gününde daha önce başvurusu yapılan oturumlara ekleme yapılabilecek.
Adayların sınava girerken ilgili oturuma ait sınava giriş belgesi (SGB) ve geçerli kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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