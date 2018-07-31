2018 LGS 1. Nakil tercih listeleri açıklandı ve boş kontenjanlar ile taban puanları belli oldu!

Milli eğitim Bakanlığı'nın yeni liseye geçiş sisteminde yerleştirme sonuçlarının açıklamasının ardından sıra nakil sürecine geldi. 2018 LGS sonucu yerleştirildiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler önümüzdeki günlerde nakil başvurusu yapacaklar. Bu başvuruyu da MEB'in yayımladığı nakil tercih listesi ve bu listede yer alan okulların boş kontenjanları ile taban puanlarına göre yapacaklar.
MEB, E-okul üzerinden yaptığı paylaşım ile 2018 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları tercih listelerini öğrencilerin erişimine açtı. Öğrenciler Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Meslek ve Teknik Anadolu Liseleri ile Özel Program ve Proje Uygulayan İmam Hatip Lİseleri tercih listelerinden boş kontenjanları ve taban puanlarını öğreniyorlar.
Listelere aşağıdaki bağlantı ile direkt olarak erişebilirsiniz. Söz konusu sayfada okul türünü seçip, il ve ilçenizi belirttikten sonra "Tüm Liste" butonuna tıklayıp ilgili listeyi görebilirsiniz.
2018 LGS 1. nakil başvuru tercih listeleri için tıklayınız
NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
MEB'in liseye geçiş sistemi takvimine göre 1. nakil başvurularının alınmasına 6 Ağustos tarihinde başlanacak ve 10 Ağustos'ta bitirilecek. Takip eden 3 hafta boyunca da ikinci, üçüncü ve dördüncü nakil başvuruları alınacak. Her yeni haftanıon başında nakil başvuru sonuçları ile yeni boş kontenjanlar ilan edilecek.
TEOG'da olduğu gibi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu yapacaklar. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak. Nakil başvuru ve yerleştirme takvimi de şu şekilde:
Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos
Nakil sonuçları: 13 Ağustos
Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos
Nakil sonuçları: 19 Ağustos
Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos
Nakil sonuçları: 3 Eylül
Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
NAKİL BAŞVURULARI NEYE GÖRE YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek.
BAŞVURULARDA EŞİTLİK OLURSA NE OLACAK?
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.
Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.
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