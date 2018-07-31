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2018 LGS 1. Nakil tercih listeleri açıklandı ve boş kontenjanlar ile taban puanları belli oldu!

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.07.2018 09:48 | Son Güncelleme

LGS ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben MEB, 1. nakil tercih listelerini ilan etti. LGS sonucunda yerleştiği okuldan başka bir liseye nakil yapmak isteyen öğrenciler MEB'in yayımladığı listeye ve listedeki boş kontenjanlar ile taban puanlara göre tercih yapacaklar. Peki tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte MEB'in yayımladığı tercih listesi ile boş kontenjanlar, taban puanları ve tercih dönemi ile ilgili detaylar...

2018 LGS 1. Nakil tercih listeleri açıklandı ve boş kontenjanlar ile taban puanları belli oldu!

Milli eğitim Bakanlığı'nın yeni liseye geçiş sisteminde yerleştirme sonuçlarının açıklamasının ardından sıra nakil sürecine geldi. 2018 LGS sonucu yerleştirildiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler önümüzdeki günlerde nakil başvurusu yapacaklar. Bu başvuruyu da MEB'in yayımladığı nakil tercih listesi ve bu listede yer alan okulların boş kontenjanları ile taban puanlarına göre yapacaklar.

2018 NAKİL BAŞVURU TERCİH LİSTELERİ

MEB, E-okul üzerinden yaptığı paylaşım ile 2018 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları tercih listelerini öğrencilerin erişimine açtı. Öğrenciler Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Meslek ve Teknik Anadolu Liseleri ile Özel Program ve Proje Uygulayan İmam Hatip Lİseleri tercih listelerinden boş kontenjanları ve taban puanlarını öğreniyorlar.

Listelere aşağıdaki bağlantı ile direkt olarak erişebilirsiniz. Söz konusu sayfada okul türünü seçip, il ve ilçenizi belirttikten sonra "Tüm Liste" butonuna tıklayıp ilgili listeyi görebilirsiniz.

2018 LGS 1. nakil başvuru tercih listeleri için tıklayınız

NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

MEB'in liseye geçiş sistemi takvimine göre 1. nakil başvurularının alınmasına 6 Ağustos tarihinde başlanacak ve 10 Ağustos'ta bitirilecek. Takip eden 3 hafta boyunca da ikinci, üçüncü ve dördüncü nakil başvuruları alınacak. Her yeni haftanıon başında nakil başvuru sonuçları ile yeni boş kontenjanlar ilan edilecek.

BOŞ KONTENJANLARIN İLANI VE NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?

TEOG'da olduğu gibi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu yapacaklar. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak. Nakil başvuru ve yerleştirme takvimi de şu şekilde:

  1. Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos

  2. Nakil sonuçları: 13 Ağustos

  3. Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos

  4. Nakil sonuçları: 19 Ağustos

  5. Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos

  6. Nakil sonuçları: 3 Eylül

  7. Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül

  8. Nakil sonuçları: 8 Ağustos Eylül

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

LGS-tercih-takvimi

NAKİL BAŞVURULARI NEYE GÖRE YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek.

BAŞVURULARDA EŞİTLİK OLURSA NE OLACAK?

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

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