2018 LGS 1. Nakil tercih listeleri açıklandı ve boş kontenjanlar ile taban puanları belli oldu!

Milli eğitim Bakanlığı'nın yeni liseye geçiş sisteminde yerleştirme sonuçlarının açıklamasının ardından sıra nakil sürecine geldi. 2018 LGS sonucu yerleştirildiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler önümüzdeki günlerde nakil başvurusu yapacaklar. Bu başvuruyu da MEB'in yayımladığı nakil tercih listesi ve bu listede yer alan okulların boş kontenjanları ile taban puanlarına göre yapacaklar.

2018 NAKİL BAŞVURU TERCİH LİSTELERİ

MEB, E-okul üzerinden yaptığı paylaşım ile 2018 yılı merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları tercih listelerini öğrencilerin erişimine açtı. Öğrenciler Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Meslek ve Teknik Anadolu Liseleri ile Özel Program ve Proje Uygulayan İmam Hatip Lİseleri tercih listelerinden boş kontenjanları ve taban puanlarını öğreniyorlar.

Listelere aşağıdaki bağlantı ile direkt olarak erişebilirsiniz. Söz konusu sayfada okul türünü seçip, il ve ilçenizi belirttikten sonra "Tüm Liste" butonuna tıklayıp ilgili listeyi görebilirsiniz.