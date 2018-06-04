2018 LGS soru - cevap anahtarı yayınlandı! LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS soru ve cevap anahtarı MEB tarafından yayınlandı. 2 Haziran Cumartesi günü, 8. sının öğrencilerine yapılan LGS, sayısal ve sözel olmak üzere iki kısımdan oluşuyordu. İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulandı. Sınav sonrasında öğrenciler ve velileri, LGS soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyorlardı. Böylece LGS'den tahmini ne kadar puan alabileceklerini hesaplayabileceklerdi. MEB, dün LGS soru ve cevaplarını yayınladı. Peki LGS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

LGS SORU VE CEVAPLARI

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS, Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla MEB tarafından yapılıyor. MEB sınav sonuç takvimine göre LGS sonuçları 22 Haziran Cuma günü yayınlanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.