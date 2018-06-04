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2018 LGS soru - cevap anahtarı yayınlandı! LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.06.2018 07:16 | Son Güncelleme

LG soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. 2 Haziran'da MEB tarafından yapılan Lise Geçiş Sınavı sonrasında öğrenci ve velilerin merakla beklediği LGS soru - cevap anahtarı haberimizde. LGS soru cevap anahtarı yardımıyla sınavda ne kadar doğru yanlışınız var öğrenebilirsiniz. Peki LGS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte 2018 LGS soruları ve cevapları...

2018 LGS soru - cevap anahtarı yayınlandı! LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS soru ve cevap anahtarı MEB tarafından yayınlandı. 2 Haziran Cumartesi günü, 8. sının öğrencilerine yapılan LGS, sayısal ve sözel olmak üzere iki kısımdan oluşuyordu. İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulandı. Sınav sonrasında öğrenciler ve velileri, LGS soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyorlardı. Böylece LGS'den tahmini ne kadar puan alabileceklerini hesaplayabileceklerdi. MEB, dün LGS soru ve cevaplarını yayınladı. Peki LGS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

LGS SORU VE CEVAPLARI

Sayısal Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

Sözel Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS, Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla MEB tarafından yapılıyor. MEB sınav sonuç takvimine göre LGS sonuçları 22 Haziran Cuma günü yayınlanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı´na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

LGS'de sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders
testinin standart sapması hesaplanır. Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Alt Testler Ağırlık Katsayıları
Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilimleri 4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
Yabancı Dil 1


lgs-puan-hesaplanmasi

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