2018 LGS yerleştirmeye esas nakil kılavuzu: LGS nakil dönemi için son uyarılar (Nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek?)

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi devam ediyor. MEB LGS tercih takvimine göre, 1. nakil dönemi 6-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Eğitimciler, LGS sonuçları sonrası özellikle LGS nakil tercihini son güne bırakan öğrencileri uyardı. LGS sonuçlarına göre bir yere yerleşemeyen veya istediği bir okula yerleşemeyen öğrenciler, 4 dönemde nakil başvurularını yapacaklar. Peki LGS tercih sayısı kaç? En fazla kaç adet tercih yapabiliyorlar? Nakil başvurusu nasıl yapılacak? LGS nakil takvimi, nakil başvuru kılavuzu, okulların kontenjan listeleri haberimizde...

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

2018 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

TARİH İŞLEM 06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 27-31 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı 03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı 17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

EN FAZLA KAÇ TERCİH YAPILABİLİYOR?

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.