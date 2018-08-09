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2018 LGS yerleştirmeye esas nakil kılavuzu: LGS nakil dönemi için son uyarılar (Nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek?)

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.08.2018 10:39 | Son Güncelleme

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih döneminin sonuna yaklaşılıyor. Eğitimciler, LGS sonuçları sonrası tercihini son güne bırakan öğrencileri uyarıyor. 6-10 Ağustos tarihinde yapılacak 2018 LGS nakil işlemleri, yerel yerleştirme ve LGS sonuçları sonrasında bir yere veya istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, tercihlerini yapmaya devam ediyor. LGS tercih sayısı kaç? Nakil başvurusu nasıl yapılacak? LGS nakil takvimi, nakil başvuru kılavuzu, okulların kontenjan listeleri haberimizde

2018 LGS yerleştirmeye esas nakil kılavuzu: LGS nakil dönemi için son uyarılar (Nakil sonuçları ne zaman ilan edilecek?)

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi devam ediyor. MEB LGS tercih takvimine göre, 1. nakil dönemi 6-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Eğitimciler, LGS sonuçları sonrası özellikle LGS nakil tercihini son güne bırakan öğrencileri uyardı. LGS sonuçlarına göre bir yere yerleşemeyen veya istediği bir okula yerleşemeyen öğrenciler, 4 dönemde nakil başvurularını yapacaklar. Peki LGS tercih sayısı kaç? En fazla kaç adet tercih yapabiliyorlar? Nakil başvurusu nasıl yapılacak? LGS nakil takvimi, nakil başvuru kılavuzu, okulların kontenjan listeleri haberimizde...

NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Nakil başvurusu öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr/ internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan okul tercihlerinin ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

2018 LGS NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

TARİH İŞLEM
06-10 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
13-17 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
27-31 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
03 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı
03-06 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
08 Eylül 2018 Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı
17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

EN FAZLA KAÇ TERCİH YAPILABİLİYOR?

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacaktır.

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecektir.

HERHANGİ BİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER KAYIT ALANINA TABİ OLACAK

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.

NAKİL BAŞVURU KILAVUZU

MEB, gerek merkezi gerekse de yerel yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler için ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda nakil başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, nakil süreci ile ilgili tüm detaylar yer almaktadır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Liseye geçiş nakil başvuru kılavuzu için tıklayınız

TABAN PUANLARA VE BOŞ KONTENJANLARA DİKKAT

Veliler ile öğrencilerin nakil başvurusu yaparken boş kontenjanları dikkate almaları gerekiyor. MEB, geçtiğimiz hafta nakil başvurularına hazırlık olarak velilerin incelemesi için boş kalan kontenjanların listesini ve liselerin taban puanlarını yayımladı.

1. NAKİL BAŞVURU TERCİH LİSTELERİ

2018 LGS 1. nakil başvuru tercih listeleri için tıklayınız

2018 Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okulların tercih listeleri için tıklayınız

Yukarıdaki sayfalarda ekranda istenilen bilgiler ile il ve ilçenizi, okul türünü ayarlayıp okulların boş kontenjan ve taban puanı bilgilerini görebilirsiniz.

BAŞVURULARDA EŞİTLİK DURUMUNDA NE OLACAK?

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

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