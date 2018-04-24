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2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.04.2018 12:17 | Son Güncelleme

MSÜ öğrenci alımı tercihleri başladı. 2018 yılında Ocak - Şubat aylarında başvuruların alındığı, Mart'ta sınavına girilen MSB MSÜ öğrenci alımları için tercih zamanı geldi. Sınavlardan başarılı olan adaylar, MSÜ tercih nereden, nasıl ve ne zamana kadar yapılıyor öğrenmek istiyorlar. 2018 Milli Savunma Üniversite Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerine dair detaylar haberimizde.

2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!

MSB bünyesinde hizmet veren Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercih dönemi başladı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında öğrenci olmak isteyen adaylar mutlaka MSÜ-2018 sınavına girdiler. 9 Ocak - 15 Şubat tarihlerinde başvurular alınmış, 18 Mart da ise sınav yapılmıştı. Sınavdan başarılı olan adaylar için şimdi 2018 MSÜ tercih dönemi. Peki MSB MSÜ tercihleri nasıl yapılacak? MSÜ tercihleri nereden ne zamana kadar yapılabiliniyor? İşte detaylar...

MSB MSÜ TERCİH NASIL, NEREDEN VE NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

18 Mart'ta yapılan MSÜ-2018 sınavından başarılı olan adaylar, 24 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihlerinde tercihlerini yapmak zorundalar. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada adayların, tercihlerini yapmadan önce "2018 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve Askeri Öğrenci Temini Klavuzu" nu iyi bir şekilde okumaları istendi. Bundan sonrası ise aşağıdaki verilen linkte açılan sayfada e-devlet ile giriş yapmak ve tercihlerini girmeniz gerekiyor.

MSÜ tercih sayfası için tıklayınız

2018 MSÜ ÖĞRENCİ ALIMI NE ŞEKİLDE İLERLEYECEK?

09 Ocak - 15 Şubat 2018 Sınav başvurusu

18 Mart 2018 Saat 10:15 2018 - MSÜ sınavı

TERCİHLERİN ALINMASI

24 Nisan - 11 Mayıs 2018 Aday Tercihlerinin Alınması

18 Mart 2018 tarihinde sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

11 Haziran 2018 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sonuçları 11 Haziran 2018 tarihinde, www.msb.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır.

23-24 Haziran 2018 (2018-TYT ve 2018 AYT)

Harp Okulları için 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1’nci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile YKS’nin 2’nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Asb. MYO için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik testine (TYT) girmeyen adaylar hiçbir surette Askeri Okullara yerleştirilmeyecektir.

Astsubay MYO için 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve Harp Okulları için YKS Alan Yeterlilik Testinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180’in altında puan alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖĞRENCİ SEÇİM AŞAMASI

26 Haziran - 10 Ağustos 2018 2’nci Seçim Aşamaları

2’nci seçim aşamaları için çağrı ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. 2’nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. 1’inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2’nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.

2’nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderileceklerdir.

2’nci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, Fiziki Yeterlilik Testleri ve Mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile Üniversite Sınavı Puanları (Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için TYT, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için yerleştirme aşamasında TYT puanı ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı kullanılacaktır) dikkate alınarak “Aday Değerlendirme Puanları” tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecektir.

27-29 Ağustos 2018 (Asil) - 31 Ağustos - 14 Eylül 2018 (Yedek)

Asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek
olarak belirlenecek, ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.

KAYIT İŞLEMLERİ

13 Ağustos - 15 Ağustos 2018 (Asil) - 16 Ağustos - 07 Eylül 2018 (Yedek)

Harp Okulu Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

27-29 Ağustos 2018 (Asil) - 31 Ağustos - 14 Eylül 2018 (Yedek)

Asb. MYO Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

Asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek, ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.

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