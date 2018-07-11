2018 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat / sözlü sınav sonuçları belli oldu! Atama tercihleri ne zaman alınacak?

MEB'den sözleşmeli öğretmenlik adaylarının merakla beklediği açıklama geldi. MEB'in gerek resmi sitesinde gerekse de Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yani mülakat sonuçları belli oldu. MEB sözleşmeli öğretmen adaylarına sonuç sorgulama sayfasını açtı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz MEB sonuç sorgulama sayfasından 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Sonucunuzu öğrenebilmek için T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve ekrandaki güvenlik kodu bilgilerini ilgili alanlara girmeniz gerekmektedir.

Mülakat sonuçları için tıklayınız

SONUÇLARA İTİRAZ EDİLEBİLECEK Mİ?

MEB'in açıklamasına göre mülakat sonucuna itiraz etmek isteyenlere 13 Temmuz'a kadar süre tanınmış durumda.

TERCİHLER NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?