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2018 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat / sözlü sınav sonuçları belli oldu! Atama tercihleri ne zaman alınacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi ve MEB, 2018 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuç sorgulama ekranını erişme açtı. Peki başarılı olan adayların atama tercihleri ne zaman nasıl alınacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları atama süreci ile ilgili detaylar...

2018 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat / sözlü sınav sonuçları belli oldu! Atama tercihleri ne zaman alınacak?

MEB'den sözleşmeli öğretmenlik adaylarının merakla beklediği açıklama geldi. MEB'in gerek resmi sitesinde gerekse de Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yani mülakat sonuçları belli oldu. MEB sözleşmeli öğretmen adaylarına sonuç sorgulama sayfasını açtı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz MEB sonuç sorgulama sayfasından 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Sonucunuzu öğrenebilmek için T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve ekrandaki güvenlik kodu bilgilerini ilgili alanlara girmeniz gerekmektedir.

Mülakat sonuçları için tıklayınız

SONUÇLARA İTİRAZ EDİLEBİLECEK Mİ?

MEB'in açıklamasına göre mülakat sonucuna itiraz etmek isteyenlere 13 Temmuz'a kadar süre tanınmış durumda.

TERCİHLER NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

  1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

  2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

  3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

  • Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

  • Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

    • 5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

    5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

    1. Tercihlerine atanamayan adaylardan “5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

    2. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

      Atama tercihleri 17 Temmuz ile 20 Temmuz arasında alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da belli olacak.

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