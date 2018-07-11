2018 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat / sözlü sınav sonuçları belli oldu! Atama tercihleri ne zaman alınacak?

MEB'den sözleşmeli öğretmenlik adaylarının merakla beklediği açıklama geldi. MEB'in gerek resmi sitesinde gerekse de Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yani mülakat sonuçları belli oldu. MEB sözleşmeli öğretmen adaylarına sonuç sorgulama sayfasını açtı.
Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz MEB sonuç sorgulama sayfasından 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Sonucunuzu öğrenebilmek için T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve ekrandaki güvenlik kodu bilgilerini ilgili alanlara girmeniz gerekmektedir.
Mülakat sonuçları için tıklayınız
SONUÇLARA İTİRAZ EDİLEBİLECEK Mİ?
MEB'in açıklamasına göre mülakat sonucuna itiraz etmek isteyenlere 13 Temmuz'a kadar süre tanınmış durumda.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.
5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
Tercihlerine atanamayan adaylardan “5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
Atama tercihleri 17 Temmuz ile 20 Temmuz arasında alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da belli olacak.
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