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2018 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı (1. Dönem ÖSYM sonuç sayfası)

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.04.2018 17:49 | Son Güncelleme

Uzman doktor adaylarının merakla beklediği açıklama ÖSYM'den geldi. 2018 1. dönem TUS yerleştirme sonuçları ilan edildi. ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklanan TUS sonuçlarına haberimizdeki bağlantı ile direkt olarak erşebilirsiniz.

2018 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı (1. Dönem ÖSYM sonuç sayfası)

25 Şubat'ta uzman doktor adayları için yapılan sınavın sonuçları açıklanmış ve tercihler yapılmıştı. Yerleştirme sonuçları da sonunda ÖYSM tarafında ilan edildi ve sonuç sayfası erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıdan 2018 1. dönem Tıupta Uzmanlık Sınavı yani TUS sonuçlarına erişebilirsiniz:

2018 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları için tıklayınız

Yerleştirme sonuçları ekranında T.C.kimlik numaranı ve aday şifreniz ile giriş yaparak sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

SINAV SONUCUNUN İNCELENMESİ

Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlar ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklenmelidir. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.

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