2018 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?

Gerek üniversite sınavı gerekse de lise sınavları ile ilgili değişiklikler 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına damga vurdu. Pek çok öğrenci artık yaz tatili için sabırsızlanıyor. Karne günü gelsin diye bekliyorlar. Velilerde çocuklarının karnesini görmek istiyorlar. Peki okullar ne zaman kapanıyor, yani yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 eğitim takvimine göre ikinci yarıl 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Peki yaz tatili ne zaman bitecek diye merak ediyorsanız da sonraki eğitim ve öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler bu aralıkta tatil yapacaklar ama yaz tatili ödevi ve çalışmalarını da ihmal etmeyecekler.

KRİTİK SINAV YAKLAŞIYOR

Tabii yaz tatilinin yaklaşması 8. sınıflar için liseye geçiş sınavının da yaklaşması demek. Öğrencileri llk defa uygulanacak mahalli geçiş sistemi ve liseye geçiş sınavını bekliyor.

LGS NE ZAMAN?

MEB'in yeni sistemine göre geçtiğimiz günlerde açıklanan çeşitli okullar için merkezi bir liseye geçiş sınavı uygulanacak. 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav 2 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.