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2018 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar çıktı mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

1 Nisan 2018 Pazar günü YDS ilkbahar dönemi sınavı gerçekleştirildi. Tabii şimdi bu sınava giren adaylar Yabancı Dil Sınavı'ndan kaç aldıklarını merak ediyorlar. Peki adaylar YDS sonuçlarını ne zaman öğrenebilecekler. Sonuçlar öncesi sınavlarının nasıl geçtiğini soru ve cevaplar ile kontrol edebilecekler mi? İşte ÖSYM'nin 2018 YDS takvimi ve süreci...

2018 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar çıktı mı?

1 Nisan Pazar günü YDS ilkbahar dönemi sınavı yapıldı. Farklı dillerde sınava giren adaylar gerek akademik kariyer gerekse de lisansüstü eğitim ve dil tazminatı için şimdi merakla YDS sonuçlarını bekliyorlar. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar yayımlanacak soru ve cevaplarla sınavlarının nasıl geçtiğini ne zaman kontrol edebilecekler?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YDS sonuçları 26 Nisan 2018'de ilan edilecek. Hemen her sınavda olduğu gibi adaylar o gün sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını da merak edip aratacaklar. Ancak ÖSYM'nin kamuyla sadece sınav sonuçlarının açıklanacağı günü paylamakta ve saat ile ilgili bir bilgi vermemektedir. O gün 23.59'a kadar YDS sınav sonuçları açıklanabilir.

YDS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM adaylara posta yoluyla bir sonuç belgesi göndermeyecek. Sınava giren adayların sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben osym.sonuc.gov.tr adresine girip YDS ilkbahar dönemi sonuçları sayfasına devam edip T.C kimlik numaraları ile puanlarını sorgulamaları gerekecek.

YDS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM YDS soru kitapçıklarının erişime açılmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ama önümüzdeki 10 gün içinde paylaşması bekleniyor. Böylece adaylar şifreleri ile AİS'e giriş yapıp soru kitapçıklarını ve cevapları görebilecekler. Kamuyla ise sınav soru ve cevaplarının %10'u paylaşılacak.

osym sinav kitapciklari

YDS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

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