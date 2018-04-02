2018 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar çıktı mı?

1 Nisan Pazar günü YDS ilkbahar dönemi sınavı yapıldı. Farklı dillerde sınava giren adaylar gerek akademik kariyer gerekse de lisansüstü eğitim ve dil tazminatı için şimdi merakla YDS sonuçlarını bekliyorlar. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar yayımlanacak soru ve cevaplarla sınavlarının nasıl geçtiğini ne zaman kontrol edebilecekler?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YDS sonuçları 26 Nisan 2018'de ilan edilecek. Hemen her sınavda olduğu gibi adaylar o gün sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını da merak edip aratacaklar. Ancak ÖSYM'nin kamuyla sadece sınav sonuçlarının açıklanacağı günü paylamakta ve saat ile ilgili bir bilgi vermemektedir. O gün 23.59'a kadar YDS sınav sonuçları açıklanabilir.

YDS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM adaylara posta yoluyla bir sonuç belgesi göndermeyecek. Sınava giren adayların sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben osym.sonuc.gov.tr adresine girip YDS ilkbahar dönemi sonuçları sayfasına devam edip T.C kimlik numaraları ile puanlarını sorgulamaları gerekecek.