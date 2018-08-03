2018-YKS Cevap Kâğıtları, Soruları ve Aday Cevapları ÖSYM AİS'te!

YKS cevap kâğıtları, soruları ve aday cevapları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sadece 10 gün açık olacak olan cevağ kağıtların erişim ile adaylar, sorulara hangi cevapları verdiklerini, soruların doğru cevaplarını ve değerlendirme sonuçlarını görebilecekler. ÖSYM, bu uygulamanın sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu, görüntülenen sayfanın bir belge niteliği taşımayacağını açıkladı. Peki YKS cevap kağıdı görüntüleme nasıl ve nereden yapılacak?

YKS CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILACAK?

30 Haziran 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin aşağıdaki verilen linkten TC kimlik numarası ve şifresi ile girerek görebilirler. Cevap kağıdı görüntülemesi, 03 Ağustos 2018 tarihinde saat 14.15'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.