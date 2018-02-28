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2018 – YKS kılavuzu yayımlandı! Başvuru tarihleri ile sınav bilgileri açıklandı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.02.2018 16:00 | Son Güncelleme

Üniversite adaylarının merakla beklediği yeni sınav ile ilgili ÖSYM'den kritik duyuru geldi. YKS kılavuzu yayımlandı ve başvuru tarihleri açıklandı. Başvuru süreci, sınav ücreti gibi pek çok bilginin yer aldığı YKS 2018 kılavuzu öğrencilerin sınavla ilgili merak ettikleri sorulara cevap veriyor.

2018 – YKS kılavuzu yayımlandı! Başvuru tarihleri ile sınav bilgileri açıklandı!

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında yeni bir üniversite sınavı ile karşı karşıaya gelecek öğrencilerin merakla bekledği açıklama ÖSYM'den geldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2018 YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı için kılavuzun yayımlandığı açıkladı. Kılavuzla beraber başvuru tarihleri de belli de belli oldu. 2018 YKS kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Kılavuzda aday başvuru formu doldurma, sınav ücretleri, sınav merkezleri, üniversite bölümleri, testlerin kapsamı, sınavların değerlendirilmesi YSK sonuçları ve yerleştirme gibi sınavla ilgili tüm konularda detaylı bilgiler yer almaktadır.

2018 YKS Kılavuzu için Tıklayınız

2018 YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre üniversite adayları YKS başvurularını 1-21 Mart tarihleri arasında yapacaklar. Geç başvuru günü ise 4 Nisan olarak açıklandı. 1-21 Mart tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayaman öğrenciler 4 Nisan'da normalden daha yüksek bir başvuru ücreti ödeyerek geç başvuru yapabilecekler.

HER SINAV İÇİN 50 TL

ÖSYM'nin yayımladığı adayların girecekleri her sınav için (TYT, AYT, YDT) 50 TL sınav ücreti ödemeleri gerekiyor. Geç başvuru yapmak durumunda kalanlar ise her sınav için 75 TL ödeyecekler.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sınav değişse de yarın yani 1 Mart'ta başlayacak başvuru süreci ile ilgili radikal bir değişiklik bulunmuyor. Adaylar diğer ÖSYM ve önceki üniversite sınavında olduğu gibi başvurularının ais.osym.gov.tr adresinde Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecekler. Tabii bunun için sistemdeadayın geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisinin bulunması gerekiyor. Yoksa adaylar başvurularını ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden veya ÖSYM'nin belirlediği başvuru merkezlarinden yapacaklar. Adaylarının fotoğragflarının son 50 ay içinde çekilmiş olması gerekiyor.

2018 YKS PROGRAMI

Haziran ayında üniversite adaylarının tercihli olarak gireceği üç sınav yapılacak. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 23 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak 135 dakika sürecek. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri ise 24 Haziran Pazar günü gene 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Yabancı Dil puanı alması gereken adaylar ise 24 Haziran Pazar günü öğleden sonra 15.41'te 120 dakikalık YKS 3. Oturum Yaban Dil Testi'ne girecekler.

TESTLERİN KAPSAMI

Kılavuzun yayımlanması ile TYT, AYT ve YDT'nin kapsamı netleşti. Buna göre Temel Yeterlilik Testi'nin kapsamında:

  • Türkçe testinde Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurall arını kullanma becerilerini ölçmeye yönelik40 soru bulunacak,
  • Sosyal testinde Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe alanlarından 5'er soru yer alacak,
  • Temel matematik testinde Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerilerini ölçmeye yönelik 40 soru olacak,
  • Fen bilimleri testinde Biyoloji'den 6, Fizik ve Kimya alanlarından 7'şer soru sorulacak.

Alan Yeterlilik Testleri'nin kapsamı ise şu şekilde:

Türk Dili ve debiyatı - Sosyal Bilimler 1

  • Türki Dili ve Edebiyatı = 24 soru
  • Tarih - 1 = 10 soru,
  • Coğrafya-1 = 6 soru,
    Sosyal Bilimler-2
  • Tarih-2 = 11 soru
  • Coğrafya-2 = 11 soru
  • Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) = 12 soru

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave felsefe grubu soruları) = 6 soru

  • Matematik Testi = 40 soru
  • Fizik = 14 soru
  • Kimya = 13 soru
  • Biyoloji = 13 soru
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YÖK VE ÖSYMartık öğrecileri soymaktan vazgeçsinler Öğrecilerin paraları ile sefa sürmesinler Yurt dışı gezileri vs YÖK denen birileri açık öğretim fakültelerinde 4 yanlış bir doğru götürür sistemi ile affedersiniz öğrencileri sağılır ineğe çevirdi artık okul bitmez yani öğrencileri haraca bağladılar Bu hukuksuzluğa birileri dur demeli bu adamlar defolsun gitsinler
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