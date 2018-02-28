2018 – YKS kılavuzu yayımlandı! Başvuru tarihleri ile sınav bilgileri açıklandı!

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında yeni bir üniversite sınavı ile karşı karşıaya gelecek öğrencilerin merakla bekledği açıklama ÖSYM'den geldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2018 YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı için kılavuzun yayımlandığı açıkladı. Kılavuzla beraber başvuru tarihleri de belli de belli oldu. 2018 YKS kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz. Kılavuzda aday başvuru formu doldurma, sınav ücretleri, sınav merkezleri, üniversite bölümleri, testlerin kapsamı, sınavların değerlendirilmesi YSK sonuçları ve yerleştirme gibi sınavla ilgili tüm konularda detaylı bilgiler yer almaktadır.

2018 YKS Kılavuzu için Tıklayınız

2018 YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre üniversite adayları YKS başvurularını 1-21 Mart tarihleri arasında yapacaklar. Geç başvuru günü ise 4 Nisan olarak açıklandı. 1-21 Mart tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayaman öğrenciler 4 Nisan'da normalden daha yüksek bir başvuru ücreti ödeyerek geç başvuru yapabilecekler.

HER SINAV İÇİN 50 TL

ÖSYM'nin yayımladığı adayların girecekleri her sınav için (TYT, AYT, YDT) 50 TL sınav ücreti ödemeleri gerekiyor. Geç başvuru yapmak durumunda kalanlar ise her sınav için 75 TL ödeyecekler.