2018 YKS TYT sınavı saat kaçta başlayacak? Saat kaçta bitecek? (YKS giriş belgesi)

ÖSYM tarafından üniversite girişte uygulanacak YKS ilk oturumu olan TYT bugün yapılacak. 2 milyon adayın başvurduğu TYT, 128 bin salonda gerçekleştirilecek. 09.45 kuralının kaldırıldığı TYT sınavı öncesi ÖSYM önemli uyarılarda bulundu. Peki TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav giriş belgesi çıkartmadıysanız sorgulama ekranı haberimizde.

TYT KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM'nin açıkladığı üniversite sınavı oturum planına göre YKS 1. oturum temel yeterlilik testi 20 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. 135 dakika yani 2 saat 15 dakika sürecek olan sınav 12.15'te sona erecek.

oturum yani alan yeterlilik testleri ise 1 Temmuz 2018 Pazar günü gene sat 10.00'da başlayacak. 180 dakika yani 3 sat sürecek olan sınav 13.00'da sona erecek.

Son olarak 3. oturum olan yabancı dil testi 1 Temmuz 2018 Pazar günü öğleden sonra 15.45'te başlayacak. 120 dakika yani 2 saat sürecek olan 17.45'te sona erecek.

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YKS giriş belgesi çıkartmak için aşağıdaki linkten açılan sayfada TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterlidir.

YKS giriş belgesi için tıklayınız

KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN!

Adayların sınava girerken sınava giriş belgesi yanında mutlaka resimli bir geçerli kimlik de ibraz etmeleri gerekiyor. ÖSYM, nüfus cüzdanı, T.C kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, KK.T.C kimlik kartı, mavi veya pembe kart kimliklerini geçerli olarak kabul etmektedir. ÖSYM, sürücü belgesi, mele kimlik kartları vb diğer tüm belgeleri kesinlikle kimlik kartı olarak kabul etmemektedir.