2018 YKS TYT sınavı saat kaçta başlayacak? Saat kaçta bitecek? (YKS giriş belgesi)

ÖSYM tarafından üniversite girişte uygulanacak YKS ilk oturumu olan TYT bugün yapılacak. 2 milyon adayın başvurduğu TYT, 128 bin salonda gerçekleştirilecek. 09.45 kuralının kaldırıldığı TYT sınavı öncesi ÖSYM önemli uyarılarda bulundu. Peki TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav giriş belgesi çıkartmadıysanız sorgulama ekranı haberimizde.
ÖSYM'nin açıkladığı üniversite sınavı oturum planına göre YKS 1. oturum temel yeterlilik testi 20 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. 135 dakika yani 2 saat 15 dakika sürecek olan sınav 12.15'te sona erecek.
Son olarak 3. oturum olan yabancı dil testi 1 Temmuz 2018 Pazar günü öğleden sonra 15.45'te başlayacak. 120 dakika yani 2 saat sürecek olan 17.45'te sona erecek.
2018-YKS Adaylarının Dikkatine! pic.twitter.com/K3p4YZi137— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 29 Haziran 2018
YKS giriş belgesi çıkartmak için aşağıdaki linkten açılan sayfada TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterlidir.
YKS giriş belgesi için tıklayınız
KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN!
Adayların sınava girerken sınava giriş belgesi yanında mutlaka resimli bir geçerli kimlik de ibraz etmeleri gerekiyor. ÖSYM, nüfus cüzdanı, T.C kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, KK.T.C kimlik kartı, mavi veya pembe kart kimliklerini geçerli olarak kabul etmektedir. ÖSYM, sürücü belgesi, mele kimlik kartları vb diğer tüm belgeleri kesinlikle kimlik kartı olarak kabul etmemektedir.
Adaylar sınava giriş belgesi ve geçerli bir kimlikleri olmadan sınava giremeyecekler. Adayların sınav süresi boyunca kimlik belgelerini sıra üzerinde tutmaları gerekiyor.
2018-YKS Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/rZddhmm0OM— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 29 Haziran 2018
2018 YKS: TYT VE AYT SINAV SORU DAĞILIMI
YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek.
TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada, 108 bin 470 salonda; YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.
YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.
AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru sorulacak.
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