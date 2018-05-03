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21 Nisan ehliyet sınavı sonuçları açıklandı! İşte Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı, Sınav Sonuç Bilgisi

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

21 Nisan ehliyet sınavı sonuçları MEB tarafından açıklandı. Sürücü adayları tarafından merakla beklenen ehliyet sınav sonuçları, adayların erişimine açıldı. Ehliyet sınavı sonuçları sorgulamasında 50 soruluk sınavdan yetmiş puan adaylar, direksiyon sınavı girmeye hak kazanıyorlar. Peki direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? Haberimizdeki MEB ehliyet sınavı sonuç bilgisi sayfasından sorgulama yapabilirsiniz. İşte ehliyet sınavı sonuçları detayları...

21 Nisan ehliyet sınavı sonuçları açıklandı! İşte Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı, Sınav Sonuç Bilgisi

Ehliyet sınav sonuçları belli oldu. 21 Nisan'da birçok merkezde yapılan 21 Nisan tarihli ehliyet sınav sonuçları, MEB resmi sitesinde adayların erişimine açıldı. 70 ve üzeri puan almış olan adaylar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklar. Aşağıdaki sorgulama ekranı ile ehliyet sınavı sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz. Ehliyet sınavı sonuçları ile birlikte sürücü adayları, direksiyon sınavı ne zaman yapılacak merak ediyorlar. Bununla ilgili bilgi sayfamızda yer almaktadır. İşte MEB ehliyet sınavı sonuç bilgisi ...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ehliyet sınavı sonucunu görmek için aşağıdaki resme tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfada TC kimlik numaranız ile günvelik kodunu girmeniz ile size özel ehliyet sınav sonuç bilgisi açılacak.

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DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavı, belirlenen tarihten iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır. Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?

Ehliyet sınavı soru ve cevaplarını başarıyla geçen adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.

EHLİYET SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.

Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava giren kursiyerlerin verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir.

Kursiyerlerin kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak kursiyere işlem yapılmışsa, salon görevlilerinin tuttuğu tutanak değerlendirmeyi etkiler.

EHLİYET SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

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