21 Nisan ehliyet sınavı sonuçları açıklandı! İşte Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı, Sınav Sonuç Bilgisi

Ehliyet sınav sonuçları belli oldu. 21 Nisan'da birçok merkezde yapılan 21 Nisan tarihli ehliyet sınav sonuçları, MEB resmi sitesinde adayların erişimine açıldı. 70 ve üzeri puan almış olan adaylar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklar. Aşağıdaki sorgulama ekranı ile ehliyet sınavı sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz. Ehliyet sınavı sonuçları ile birlikte sürücü adayları, direksiyon sınavı ne zaman yapılacak merak ediyorlar. Bununla ilgili bilgi sayfamızda yer almaktadır. İşte MEB ehliyet sınavı sonuç bilgisi ...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ehliyet sınavı sonucunu görmek için aşağıdaki resme tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfada TC kimlik numaranız ile günvelik kodunu girmeniz ile size özel ehliyet sınav sonuç bilgisi açılacak.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavı, belirlenen tarihten iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır. Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor.