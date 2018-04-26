21 Nisan ehliyet sınavı soru - cevapları yayınlandı! MTSKS 2018-2 ehliyet sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak MEB tarafından yayınlanan 2018 takviminde ilan edildi. Buna göre 21 Nisan Cumartesi yapılan ehliyet sınavı sonuçları, MEB tarafından 3 Mayıs Perşembe günü ilan edilecek. Bunu, ilan edilen günde MEB'in http://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php?KATEGORI=&SAYFANO=1 adresinden kontrol edebilirsiniz.

Sürücü adayları, 21 Nisan Cumartesi günü ehliyet sınavına girdiler. MTSKS 2018-2 olarak adlandıralan ehliyet sınavı, bu senenin ikinci sınavı oldu. Sürücü adaylarına, ehliyet sınavında 60 dakikada cevaplamaları için 50 tane soru soruldu. Bu soruların dağılımı ise; 23 Trafik ve Çevre Bilgisi, 9 Araç Tekniği Bilgisi, 12 İlkyardım Bilgisi ve 6 Trafik Adabı şeklinde oldu. Ehliyet sınavından başarılı olmak için 35 soruya doğru cevap vermek gerekiyor. Ehliyet sınavı sonrasında adaylar, kaç doğruları var görmek için ehiyet sınavı soru - cevaplarını görmek istiyorlardı. MEB, ehliyet sınavı soru ve cevaplarını erişime açtı. Peki ehliyet sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavı, belirlenen tarihten iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır. Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?

Ehliyet sınavı soru ve cevaplarını başarıyla geçen adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.

