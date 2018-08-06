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22. dönem POMEM sınav sonuçları belli oldu! 22. dönem POMEM mülakat sınavı sonucu sorgula

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.08.2018 08:20 | Son Güncelleme

22. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı. Polis Akademisi tarafından yayınlanan POMEM sınav sonuçları sonrasında adayların yapmaları gereken ve kayıt için gerekli belgeler de resmi site üzerinden yayınlandı. Asıl olarak 22. dönem POMEM sınavından başarılı olan adayların intibak eğitimi ilan edildi. Peki yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 22. dönem POMEM sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler haberimizde.

22. dönem POMEM sınav sonuçları belli oldu! 22. dönem POMEM mülakat sınavı sonucu sorgula

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 22. dönem sınav sonuçları açıklandı. Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden erişime açılan 22. dönem POMEM sınav sonuçları ile birlikte kayıt için gerekli belgeler de ilan edildi. POMEM sınav sonuçlara adaylar ayrıca tebligat yapılmayacak.

22. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI

Sınav sonuçlarının adaylara ayrıca tebliğ edilmeyeceği POMEM sınav sonucunu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak açılan sayfadan, T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini giriş yapmaları gerekiyor.

22. dönem POMEM sınavı sonucu sorgula

EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR? EĞİTİM İÇİN GETİRMENİZ GEREKEN EŞYALAR

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi hükmü gereğince sınav sonuçları adaylara ilanen tebliğ edilmiştir. Ayrıca adaylara posta, telefon v.b iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

  • Başarılı olan adayların intibak eğitimleri, 27 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak ve adayların planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde yapılacaktır.

  • POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların 27 Ağustos 2018 günü saat: 17.00’ye kadar planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde geçici kayıtlarını yaptırmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır

  • Adaylar intibak eğitimi süresince yatılı olarak POMEM Müdürlüklerinde kalacaklarından ihtiyaç duyacakları eşyaları yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Yeteri kadar kıyafet, kravat, kumaş pantolon, gömlek, eşofman takımı, spor ayakkabısı, tıraş malzemesi vb.)

    • Adaylara intibak eğitimi süresi içerisinde, yerleştirildiği Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce okulun bulunduğu ilin Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılacaktır. Sağlık kurulu raporu aldırma esnasında adaylardan ücret alınmayacaktır.

    • KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

    1- Mezun olduğu üniversiteye ait diplomanın aslı (diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi)
    Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptıkları üniversite/enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisansa devam ettiklerini gösterir öğrenci belgelerini getireceklerdir.

    2- Askerlik Durum Belgesi

    POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ (POMEM) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

    POMEM’lerde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır.

    POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir.

    POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

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