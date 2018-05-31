HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

23. Dönem POMEM başvuru şartları, istenilen belgeler ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Polis Akademisi tarafından geçtiğimiz günlerde Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacağını duyurmuştu. Polis olmak isteyen adayların merakla beklediği, 23. Dönem POMEM duyurusu sonrasında gözler POMEM başvuru tarihleri, başvuru şartlarına çevrildi. Peki 23. Dönem POMEM başvuru şartları, istenilen belgeler ve başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

23. Dönem POMEM başvuru şartları, istenilen belgeler ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
  1. Dönem POMEM için 10 bin öğrenci adayı alınacağı duyurusu polis olmak isteyenler tarafından sevinçle karşılandı. Polis Akademisi tarafından geçtiğimiz günlerde Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacağını duyurmuştu. Bu ilanı uzun zamandır bekleyen adaylar, 23. Dönem POMEM başvuru tarihleri, şartları nedir öğrenmek istiyorlar. Peki 23. Dönem POMEM başvuru şartları, istenilen belgeler ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

23. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruda 23. Dönem POMEM başvuru tarihi, yapılan duyuruda şu şekilde açıklandı; Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

  1. Dönem POMEM başvuru tarihi ile başvuru şartları açıklandığı vakit sizlere en kısa zamanda sitemizde yayınlayacağız. POMEM başvuru şartları 23. Dönem için henüz açıklanmadı fakat aşağıdaki daha önceki dönemler için açıklanan şartlara göz atabilirsiniz.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.)

(Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

l) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Korunmaya muhtaç çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatıKorunmaya muhtaç çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
POMEM 23 dönem pomem pomem başvuru tarihleri POMEM başvuru şartları

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

KPSS sınav ücretleri belirlendi mi? Sınav ücreti ne kadar olacak?

KPSS sınav ücretleri belirlendi mi? Sınav ücreti ne kadar olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'

3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'

AÖF sınav giriş belgesi: AÖF final sınavı giriş yerinizi öğrendiniz mi? (Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenci girişi)

AÖF sınav giriş belgesi: AÖF final sınavı giriş yerinizi öğrendiniz mi? (Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenci girişi)

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!

2018 DGS başvuruları ne zaman sonra eriyor? DGS başvuru kılavuzu - başvuru detayları

2018 DGS başvuruları ne zaman sonra eriyor? DGS başvuru kılavuzu - başvuru detayları

2018 KPSS başvuruları bugün sona eriyor! Başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru nasıl, nereden yapılır?

2018 KPSS başvuruları bugün sona eriyor! Başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru nasıl, nereden yapılır?

AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.