8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi

Milli Eğitim Bakanlığı, orta öğretim sekizinci sınıf lise kontenjanlarını ve sınavla öğrenci alacak liselerin listesini açıkladı.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU açıklanır açıklanmaz, MEB'in sitesi kilitlendi.

Sınav başvuruları 11-18 nisan tarihinde, sınav ise 2 Haziran'da yapılacak.

Ancak açıklamanın ardından MEB sitesi kilitlendi.

İşte 8. sınıf lise kontenjanları, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları ve bunların kontenjanları:

İl İlçe Okulun Adı /& Genel Müdürlük / Okulun Türü Öğretim Şekli / Pansiyon Durumu / Yerleştirme Şekli / Derslik Sayısı / Kontenjan

ADANA Ceyhan Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ADANA Ceyhan Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ADANA Ceyhan Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ADANA Ceyhan Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ADANA Ceyhan Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

ADANA Çukurova Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

ADANA Çukurova Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ADANA Çukurova Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ADANA Çukurova Adana Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

ADANA Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

ADANA Çukurova İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi (İngilizce) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

ADANA Çukurova Sungurbey Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ADANA Kozan Kozan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ADANA Kozan Fatih Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ADANA Kozan Kozan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ADANA Sarıçam Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 5 150

ADANA Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ADANA Sarıçam Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ADANA Sarıçam Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ADANA Seyhan Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 5 150

ADANA Seyhan Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ADANA Seyhan Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ADANA Seyhan Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ADANA Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ADANA Seyhan Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

ADANA Seyhan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

ADANA Seyhan Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ADANA Seyhan Adana Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ADANA Seyhan Borsa Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

ADANA Seyhan Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ADANA Seyhan Seyhan İMKB Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ADANA Yüreğir Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 5 150

ADANA Yüreğir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ADANA Yüreğir Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ADANA Yüreğir 75. Yıl Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

ADANA Yüreğir Seyhan Rotary Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ADANA Yüreğir Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ADIYAMAN Besni Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ADIYAMAN Gölbaşı Gölbaşı Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ADIYAMAN Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 3 90

ADIYAMAN Kahta Kahta Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ADIYAMAN Merkez Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

ADIYAMAN Merkez TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

ADIYAMAN Merkez Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ADIYAMAN Merkez Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ADIYAMAN Merkez Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

ADIYAMAN Merkez Adıyaman Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ADIYAMAN Merkez Altınşehir Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

AFYONKARAHİSAR Bolvadin Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AFYONKARAHİSAR Bolvadin Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

AFYONKARAHİSAR Dinar Dinar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AFYONKARAHİSAR Merkez Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

AFYONKARAHİSAR Merkez Sahipata Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

AFYONKARAHİSAR Merkez Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

AFYONKARAHİSAR Merkez Afyon Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

AFYONKARAHİSAR Merkez Süleyman Demirel Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

AFYONKARAHİSAR Merkez TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

AFYONKARAHİSAR Sandıklı Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AĞRI Doğubayazıt Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 3 90

AĞRI Merkez Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 3 90

AĞRI Merkez Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

AĞRI Merkez Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

AĞRI Merkez Ağrı Dağı Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

AĞRI Merkez Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

AĞRI Merkez Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

AĞRI Patnos Patnos Selahattin Eyyubi Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

AKSARAY Merkez Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

AKSARAY Merkez Şehit Önder Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

AKSARAY Merkez 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

AKSARAY Merkez Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

AKSARAY Merkez Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

AKSARAY Merkez Abdülhamid Han Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AKSARAY Merkez Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AKSARAY Merkez Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AKSARAY Merkez Hazım Kulak Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

AKSARAY Ortaköy Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AMASYA Merkez Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 2 60

AMASYA Merkez Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

AMASYA Merkez Amasya Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AMASYA Merkez Macit Zeren Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AMASYA Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 2 60

MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

(Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları)

AMASYA Merzifon Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

AMASYA Merzifon Merzifon Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

AMASYA Suluova Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ANKARA Akyurt Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

ANKARA Altındağ Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 4 120

ANKARA Altındağ Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 5 150

ANKARA Altındağ Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Altındağ Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Altındağ İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Altındağ Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Altındağ Ankara Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ANKARA Altındağ Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

ANKARA Beypazarı Hatice-Cemil Ercan Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANKARA Çankaya Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

ANKARA Çankaya Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

ANKARA Çankaya Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ANKARA Çankaya Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ANKARA Çankaya Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Çankaya Ankara Atatürk Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 10 300

ANKARA Çankaya Ankara Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANKARA Çankaya Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANKARA Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

ANKARA Çankaya Ayrancı Anadolu Lisesi (İngilizce-Çince) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

ANKARA Çankaya Betül Can Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

ANKARA Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ANKARA Çankaya Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

ANKARA Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

ANKARA Çankaya Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ANKARA Çankaya Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ANKARA Çubuk Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız) Merkezi 3 90

ANKARA Çubuk Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Çubuk Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ANKARA Elmadağ Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ANKARA Etimesgut Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ANKARA Etimesgut Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Etimesgut Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Etimesgut Özkent Akbilek Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ANKARA Etimesgut Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ANKARA Gölbaşı Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam H. Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 2 60

ANKARA Gölbaşı Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Gölbaşı Gölbaşı Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

ANKARA Güdül Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ANKARA KahramankazanMustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ANKARA Kalecik Mehmet Doğan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANKARA Keçiören Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 4 120

ANKARA Keçiören Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

ANKARA Keçiören Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Keçiören Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Keçiören Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Keçiören Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Keçiören Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ANKARA Keçiören Aydınlıkevler Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

ANKARA Keçiören Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

ANKARA KızılcahamamŞehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Mamak Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ANKARA Mamak Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ANKARA Mamak Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Mamak Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Mamak Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ANKARA Nallıhan Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Nallıhan Bilal Güngör Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANKARA Polatlı Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Polatlı Polatlı TOBB Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ANKARA Pursaklar Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Pursaklar Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Pursaklar Ankara Pursaklar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANKARA Sincan Erkan- Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 4 120

ANKARA Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Sincan Sincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ANKARA Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

ANKARA ŞereflikoçhisarYavuz Sultan Selim Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ANKARA Yenimahalle Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

ANKARA Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 4 120

ANKARA Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 12 360

ANKARA Yenimahalle Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 2 60

ANKARA Yenimahalle Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Yenimahalle Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Yenimahalle Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ANKARA Yenimahalle Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ANKARA Yenimahalle Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Yenimahalle Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ANKARA Yenimahalle Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ANKARA Yenimahalle Atatürk Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 11 330

ANKARA Yenimahalle Gazi Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 8 240

ANTALYA Aksu Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

ANTALYA Aksu Aksu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ANTALYA Alanya Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız) Merkezi 4 120

ANTALYA Alanya Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ANTALYA Alanya Hasan Çolak Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ANTALYA Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANTALYA Alanya Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANTALYA Döşemealtı Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 3 90

ANTALYA Döşemealtı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANTALYA Döşemealtı Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ANTALYA Döşemealtı Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANTALYA Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANTALYA Elmalı İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANTALYA Finike Finike Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi/Yerel 2 60

ANTALYA Gazipaşa Gazipaşa Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

ANTALYA Kaş Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANTALYA Kemer Göynük Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANTALYA Kepez Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

ANTALYA Kepez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANTALYA Kepez Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANTALYA Kepez Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ANTALYA Konyaaltı Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

ANTALYA Konyaaltı Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANTALYA Konyaaltı Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANTALYA Konyaaltı Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

ANTALYA Korkuteli Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANTALYA Kumluca Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANTALYA Kumluca Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ANTALYA Manavgat Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi/Yerel 3 90

ANTALYA Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ANTALYA Muratpaşa Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 4 120

ANTALYA Muratpaşa Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANTALYA Muratpaşa Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANTALYA Muratpaşa Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANTALYA Muratpaşa Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANTALYA Muratpaşa Adem-Tolunay Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ANTALYA Muratpaşa Antalya Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ANTALYA Serik Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ANTALYA Serik Serik Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

ARDAHAN Göle Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi/Yerel 2 60

ARDAHAN Göle Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

ARDAHAN Merkez Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ARDAHAN Merkez Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ARTVİN Arhavi Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ARTVİN Hopa Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi/Yerel 2 60

ARTVİN Merkez Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi/Yerel 2 60

ARTVİN Merkez Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ARTVİN Merkez Artvin Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ARTVİN Merkez Artvin Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AYDIN Çine Çine Madran Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AYDIN Didim Esra Karakaya Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

AYDIN Efeler Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 4 120

AYDIN Efeler Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

AYDIN Efeler Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

AYDIN Efeler Aydın Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AYDIN Efeler Aydın Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

AYDIN Efeler Aydın Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

AYDIN Germencik Ortaklar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AYDIN Kuşadası Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

AYDIN Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 4 120

AYDIN Nazilli Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

AYDIN Nazilli Nazilli Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AYDIN Nazilli Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

AYDIN Söke Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

BALIKESİR Altıeylül 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

BALIKESİR Altıeylül Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

BALIKESİR Altıeylül Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

BALIKESİR Bandırma Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 3 90

BALIKESİR Bandırma Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

BALIKESİR Bandırma Enerjisa Bandırma Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

BALIKESİR Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

BALIKESİR Edremit Edremit Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi/Yerel 2 60

BALIKESİR Edremit Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BALIKESİR Gönen Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

BALIKESİR Karesi Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

BALIKESİR Karesi Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

BALIKESİR Karesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

BALIKESİR Karesi Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

BALIKESİR Karesi Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

BALIKESİR Karesi İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

BALIKESİR Karesi Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

BALIKESİR Karesi Şehit Turgut Solak Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

BARTIN Merkez Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 3 90

BARTIN Merkez Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

BARTIN Merkez Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

BARTIN Merkez Hasan Sabri ÇAVUŞOĞLU Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

BATMAN Merkez TP Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 5 150

BATMAN Merkez Zeynel Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 5 150

BATMAN Merkez Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

BATMAN Merkez Abdulhamid Han Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

BATMAN Merkez Batman Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

BATMAN Merkez Batman Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

BATMAN Merkez Batman Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

BATMAN Merkez Türk Telekom Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

BAYBURT Merkez Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

BAYBURT Merkez Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 1 30

BAYBURT Merkez Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

BAYBURT Merkez Bayburt Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

BİLECİK Bozüyük Bozüyük Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

BİLECİK Merkez Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 2 60

BİLECİK Merkez Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

BİLECİK Merkez Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BİNGÖL Merkez 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 2 60

BİNGÖL Merkez Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 2 60

BİNGÖL Merkez Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

BİNGÖL Merkez Karşıyaka Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BİNGÖL Merkez Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BİNGÖL Merkez Yunus Emre Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

BİTLİS Merkez Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

BİTLİS Merkez Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

BİTLİS Merkez Hikmet Kiler Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BİTLİS Merkez Nurullah Eren Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

BİTLİS Tatvan Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

BİTLİS Tatvan Tatvan Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BOLU Gerede Gerede Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BOLU Mengen Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

BOLU Merkez Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 2 60

BOLU Merkez Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

BOLU Merkez Bolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 1 30

BOLU Merkez İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

BOLU Merkez Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

BOLU Merkez Bolu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

BOLU Merkez Bolu Sosyal Bilimler OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

BURDUR Bucak Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

BURDUR Gölhisar Gölhisar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BURDUR Karamanlı Hakan Sevim Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

BURDUR Merkez Burdur Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi/Yerel 2 60

BURDUR Merkez Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

BURDUR Merkez Ercan Akın Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BURDUR Merkez Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BURDUR Tefenni Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

BURSA Gemlik Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 3 90

BURSA Gemlik Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

BURSA İnegöl Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız) Merkezi 4 120

BURSA İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BURSA İnegöl Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

BURSA İnegöl Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

BURSA İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BURSA İnegöl İnegöl Mediha Hayri-Çelik Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

BURSA Karacabey Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

BURSA Karacabey Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BURSA Kestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

BURSA Mudanya Turhan Tayan Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

BURSA Mustafakemalpaşa Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

BURSA Mustafakemalpaşa İbrahim Önal Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

BURSA Nilüfer Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 5 150

BURSA Nilüfer Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yok Merkezi 4 120

BURSA Nilüfer Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

BURSA Nilüfer M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

BURSA Nilüfer Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 3 90

BURSA Nilüfer Ahmet Erdem Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 7 210

BURSA Nilüfer İMKB Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

BURSA Nilüfer Tofaş Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

BURSA Orhangazi Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

BURSA Osmangazi Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 6 180

BURSA Osmangazi Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 2 60

BURSA Osmangazi Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 3 90

BURSA Osmangazi Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

BURSA Osmangazi Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

BURSA Osmangazi Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 1 30

BURSA Osmangazi Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

BURSA Osmangazi Ovaakça Şarık Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

BURSA Osmangazi Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

BURSA Osmangazi Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

BURSA Osmangazi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 3 90

BURSA Osmangazi Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

BURSA Osmangazi Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

BURSA Osmangazi BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 2 60

BURSA Osmangazi Bursa Anadolu Kız Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız Var Merkezi 7 210

BURSA Osmangazi Bursa Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 7 210

BURSA Osmangazi Bursa Erkek Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 8 240

BURSA Osmangazi Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

BURSA Osmangazi Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 7 210

BURSA Yıldırım Bursa İpekçilik İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız) Merkezi 4 120

BURSA Yıldırım Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 6 180

BURSA Yıldırım Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 2 60

BURSA Yıldırım Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

BURSA Yıldırım Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

BURSA Yıldırım Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ÇANAKKALE Ayvacık Ayvacık Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ÇANAKKALE Biga Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

ÇANAKKALE Biga İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ÇANAKKALE Biga Biga Atatürk Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ÇANAKKALE Çan Çan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

ÇANAKKALE Gelibolu Gelibolu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

ÇANAKKALE Merkez Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 3 90

ÇANAKKALE Merkez Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ÇANAKKALE Merkez Çanakkale Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ÇANAKKALE Merkez Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ÇANKIRI Merkez Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 3 90

ÇANKIRI Merkez Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ÇANKIRI Merkez Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ÇANKIRI Merkez Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ÇANKIRI Merkez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ÇORUM Alaca Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

ÇORUM İskilip Danışmend Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

ÇORUM Kargı Kargı Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

ÇORUM Merkez Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

ÇORUM Merkez Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

ÇORUM Merkez Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 1 30

ÇORUM Merkez Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ÇORUM Merkez 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ÇORUM Merkez Özejder Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ÇORUM Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

ÇORUM Sungurlu Sungurlu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

DENİZLİ Babadağ Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

DENİZLİ Çivril Şevkiye Özel Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

DENİZLİ MerkezefendiCedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 4 120

DENİZLİ MerkezefendiDenizli Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız) Merkezi 4 120

DENİZLİ MerkezefendiMerkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 3 90

DENİZLİ MerkezefendiAlbayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

DENİZLİ Merkezefendiİş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

DENİZLİ MerkezefendiServergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

DENİZLİ MerkezefendiAYDEM Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

DENİZLİ MerkezefendiErbakır Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

DENİZLİ Merkezefendiİbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

DENİZLİ MerkezefendiLütfi Ege Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

DENİZLİ MerkezefendiMustafa Kaynak Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

DENİZLİ Pamukkale Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

DENİZLİ Pamukkale Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

DENİZLİ Pamukkale Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

DENİZLİ Pamukkale Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

DENİZLİ Pamukkale Yaşar Kımıl Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

DENİZLİ Tavas Özay Gönlüm Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

DİYARBAKIR Bağlar TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

DİYARBAKIR Bağlar Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

DİYARBAKIR Bağlar Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

DİYARBAKIR Bağlar Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

DİYARBAKIR Bağlar İMKB Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

DİYARBAKIR Bismil Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

DİYARBAKIR Bismil Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

DİYARBAKIR Bismil Bismil Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

DİYARBAKIR Çermik Çermik Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

DİYARBAKIR Ergani Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 4 120

DİYARBAKIR Ergani Ergani Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

DİYARBAKIR Kayapınar Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

DİYARBAKIR Kayapınar 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 2 60

DİYARBAKIR Kayapınar Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

DİYARBAKIR Kayapınar Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

DİYARBAKIR Kayapınar Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

DİYARBAKIR Kayapınar Adnan Menderes Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

DİYARBAKIR Silvan Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 3 90

DİYARBAKIR Silvan Silvan Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

DİYARBAKIR Sur Vali Aydın Arslan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

DİYARBAKIR Yenişehir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

DİYARBAKIR Yenişehir 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

DİYARBAKIR Yenişehir Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

DİYARBAKIR Yenişehir Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

DİYARBAKIR Yenişehir Diyarbakır Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

DİYARBAKIR Yenişehir Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

DİYARBAKIR Yenişehir Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

DİYARBAKIR Yenişehir Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

DİYARBAKIR Yenişehir Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

DİYARBAKIR Yenişehir Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

DÜZCE Akçakoca Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

DÜZCE Düzce Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 4 120

DÜZCE Düzce Düzce Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

DÜZCE Düzce Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

DÜZCE Merkez Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

EDİRNE Keşan Keşan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

EDİRNE Merkez Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 3 90

EDİRNE Merkez Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

EDİRNE Merkez Edirne Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

EDİRNE Merkez Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

EDİRNE Uzunköprü Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

EDİRNE Uzunköprü TEV Orhan Çetin Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ELAZIĞ Merkez Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

ELAZIĞ Merkez Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 5 150

ELAZIĞ Merkez Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ELAZIĞ Merkez Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ELAZIĞ Merkez Cemil Meriç Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ELAZIĞ Merkez Çubukbey Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ELAZIĞ Merkez Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ELAZIĞ Merkez Kaya Karakaya Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ELAZIĞ Merkez Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ERZİNCAN Merkez 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var (Erkek)Merkezi/Yerel 2 60

ERZİNCAN Merkez TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

ERZİNCAN Merkez Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ERZİNCAN Merkez Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ERZİNCAN Merkez Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ERZİNCAN Merkez Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ERZİNCAN Merkez Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ERZİNCAN Refahiye Refahiye Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ERZURUM Aziziye Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

ERZURUM Aziziye Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ERZURUM Oltu Oltu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ERZURUM Palandöken Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 3 90

ERZURUM Palandöken Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ERZURUM Palandöken Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ERZURUM Palandöken Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ERZURUM Yakutiye Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 4 120

ERZURUM Yakutiye Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 4 120

ERZURUM Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ERZURUM Yakutiye Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

ERZURUM Yakutiye Erzurum Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ERZURUM Yakutiye Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ESKİŞEHİR Beylikova Beylikova Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ESKİŞEHİR Odunpazarı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

ESKİŞEHİR Odunpazarı Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ESKİŞEHİR Odunpazarı Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ESKİŞEHİR Odunpazarı Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ESKİŞEHİR Odunpazarı Eskişehir Fatih Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ESKİŞEHİR Odunpazarı Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi 3 90

ESKİŞEHİR Sivrihisar Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ESKİŞEHİR Tepebaşı Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

ESKİŞEHİR Tepebaşı Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

ESKİŞEHİR Tepebaşı Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 4 120

ESKİŞEHİR Tepebaşı Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ESKİŞEHİR Tepebaşı Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

ESKİŞEHİR Tepebaşı Eskişehir Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ESKİŞEHİR Tepebaşı Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

GAZİANTEP İslahiye Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

GAZİANTEP Nizip Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 3 90

GAZİANTEP Nizip Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

GAZİANTEP Nizip Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

GAZİANTEP Nizip Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

GAZİANTEP Nizip Nizip Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

GAZİANTEP Nizip Nizip Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

GAZİANTEP Şahinbey Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yok Merkezi 2 60

GAZİANTEP Şahinbey Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 5 150

GAZİANTEP Şahinbey Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 5 150

GAZİANTEP Şahinbey Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

GAZİANTEP Şahinbey Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 1 30

GAZİANTEP Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

GAZİANTEP Şahinbey Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 2 60

GAZİANTEP Şahinbey Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

GAZİANTEP Şahinbey Gaziantep Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

GAZİANTEP Şahinbey Gülşen Batar Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 8 240

GAZİANTEP Şahinbey İ.M.K.B. Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

GAZİANTEP Şahinbey Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

GAZİANTEP Şahinbey TOBB Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

GAZİANTEP Şehitkamil Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 5 150

GAZİANTEP Şehitkamil Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiDÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

GAZİANTEP Şehitkamil Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

GAZİANTEP Şehitkamil Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

GAZİANTEP Şehitkamil Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

GAZİANTEP Şehitkamil Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

GAZİANTEP Şehitkamil Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

GAZİANTEP Şehitkamil Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

GAZİANTEP Şehitkamil Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

GAZİANTEP Şehitkamil Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

GAZİANTEP Şehitkamil Gaziantep Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 7 210

GAZİANTEP Şehitkamil Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

GAZİANTEP Şehitkamil Vehbi Dinçerler Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

GAZİANTEP Şehitkamil Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

GİRESUN Bulancak Bulancak Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

GİRESUN Espiye Espiye Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi/Yerel 2 60

GİRESUN Görele Görele Nihat Gürel Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

GİRESUN Keşap Keşap Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

GİRESUN Merkez Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 3 90

GİRESUN Merkez Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

GİRESUN Merkez Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

GİRESUN Merkez Giresun Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

GİRESUN Merkez Giresun Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

GİRESUN Piraziz Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

GİRESUN ŞebinkarahisarŞebinkarahisar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

GÜMÜŞHANE Kelkit Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi/Yerel 2 60

GÜMÜŞHANE Merkez Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

GÜMÜŞHANE Merkez Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

GÜMÜŞHANE Merkez Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

GÜMÜŞHANE Merkez Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

GÜMÜŞHANE Şiran Şiran Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

HAKKARİ Merkez Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 2 60

HAKKARİ Merkez TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

HAKKARİ Merkez Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

HAKKARİ Merkez Hakkari Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

HAKKARİ Merkez Hakkari Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

HAKKARİ Merkez Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

HAKKARİ Yüksekova Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi/Yerel 2 60

HAKKARİ Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

HATAY Antakya Antakya Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

HATAY Antakya Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

HATAY Antakya Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

HATAY Antakya Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

HATAY Antakya Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

HATAY Antakya Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

HATAY Antakya Hatay Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

HATAY Antakya Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

HATAY Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

HATAY Defne Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

HATAY Dörtyol Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

HATAY Dörtyol Dörtyol Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

HATAY İskenderun İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 4 120

HATAY İskenderun İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

HATAY İskenderun İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

HATAY İskenderun İskenderun Tosçelik Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

HATAY İskenderun İstiklal Makzume Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

HATAY Kırıkhan Hatay Kırıkhan Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 3 90

HATAY Kırıkhan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

HATAY Kırıkhan Naim Atakaş Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

HATAY Payas Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

HATAY Reyhanlı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

HATAY Reyhanlı Yahya Turan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

HATAY Samandağ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

IĞDIR Merkez Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 3 90

IĞDIR Merkez Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

IĞDIR Merkez Haydar Aliyev Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

IĞDIR Merkez Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ISPARTA Gönen Gönen Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ISPARTA Merkez Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

ISPARTA Merkez Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

ISPARTA Merkez Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 1 30

ISPARTA Merkez Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ISPARTA Merkez Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ISPARTA Merkez Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ISPARTA ŞarkikaraağaçŞarkikaraağaç Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ISPARTA Yalvaç Yalvaç Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

İSTANBUL Arnavutköy Arnavutköy İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 3 90

İSTANBUL Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Arnavutköy Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Var Merkezi 2 60

İSTANBUL Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 6 180

İSTANBUL Ataşehir Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Ataşehir Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Ataşehir Habire Yahşi Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 7 210

İSTANBUL Avcılar Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Avcılar Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Avcılar Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Avcılar Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Bağcılar Hızır Reis Kız Anadolu İmam Haitp Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 3 90

İSTANBUL Bağcılar Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 3 90

İSTANBUL Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Bağcılar Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Bağcılar Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

İSTANBUL Bağcılar Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 6 180

İSTANBUL Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 2 60

İSTANBUL Bahçelievler Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Bahçelievler İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Bahçelievler Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Bahçelievler Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Bahçelievler Bahçelievler Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 8 240

İSTANBUL Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

İSTANBUL Bakırköy Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Bakırköy Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Bakırköy Hasan Polatkan Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Bakırköy Yeşilköy Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

İSTANBUL Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Ahtip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 5 150

İSTANBUL Başakşehir Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Başakşehir Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Başakşehir Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Bayrampaşa Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Bayrampaşa Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 2 60

İSTANBUL Bayrampaşa Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Bayrampaşa Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Bayrampaşa Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

İSTANBUL Bayrampaşa İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Bayrampaşa Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Bayrampaşa Suat Terimer Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Beşiktaş Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 2 60

İSTANBUL Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Beşiktaş İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Beşiktaş Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Beşiktaş Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Beşiktaş Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 8 240

İSTANBUL Beşiktaş Beşiktaş Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Beşiktaş Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce-Almanca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

İSTANBUL Beşiktaş Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Beykoz Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi/Yerel 4 120

İSTANBUL Beykoz Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Beykoz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Beykoz Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

İSTANBUL Beylikdüzü Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Beylikdüzü Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

İSTANBUL Beylikdüzü Yaşar Acar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

İSTANBUL Beyoğlu Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

İSTANBUL Beyoğlu İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Beyoğlu Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi 2 60

İSTANBUL Beyoğlu Galatasaray Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Beyoğlu İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL BüyükçekmeceŞehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

İSTANBUL BüyükçekmeceŞehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

İSTANBUL BüyükçekmeceRosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL BüyükçekmeceBüyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL BüyükçekmeceŞehit Münir Alkan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Çekmeköy Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 2 60

İSTANBUL Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 2 60

İSTANBUL Esenler Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Esenyurt Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 4 120

İSTANBUL Esenyurt Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Eyüpsultan Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Eyüpsultan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Eyüpsultan Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Fatih Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Fatih Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 2 60

İSTANBUL Fatih İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

İSTANBUL Fatih Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Fatih İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Fatih Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

İSTANBUL Fatih Çapa Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

İSTANBUL Fatih Çemberlitaş Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Fatih İstanbul Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Fatih Pertevniyal Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Fatih Şehremini Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Fatih Vefa Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

İSTANBUL GaziosmanpaşaŞehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

İSTANBUL GaziosmanpaşaKüçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL GaziosmanpaşaGaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL GaziosmanpaşaMevlana Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Güngören Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

İSTANBUL Güngören Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Güngören Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Güngören Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Kadıköy Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Kadıköy Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 6 180

İSTANBUL Kadıköy Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Kadıköy İstanbul Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

İSTANBUL Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 8 240

İSTANBUL Kağıthane Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

İSTANBUL Kağıthane Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Kağıthane Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 3 90

İSTANBUL Kağıthane Kağıthane Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Kartal Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 6 180

İSTANBUL Kartal Kartal Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiDÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

İSTANBUL Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Kartal Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Kartal Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi (ingilizce-Fransızca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Kartal Kartal Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Kartal Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

İSTANBUL KüçükçekmeceŞehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

İSTANBUL KüçükçekmeceTOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL KüçükçekmeceAtakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL KüçükçekmeceDr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL KüçükçekmeceKüçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL KüçükçekmeceKüçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

İSTANBUL KüçükçekmecePAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL KüçükçekmeceFahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 8 240

İSTANBUL KüçükçekmeceGazi Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 7 210

İSTANBUL KüçükçekmeceProf. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Maltepe Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

İSTANBUL Maltepe Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Maltepe Şehit İlhan Varank Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

İSTANBUL Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

İSTANBUL Pendik Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

İSTANBUL Pendik Şehit Adil Büyücengiz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 3 90

İSTANBUL Pendik Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 5 150

İSTANBUL Pendik Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Pendik Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Pendik Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Pendik Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Pendik Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Pendik Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Pendik Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Pendik Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Pendik Gülüzar Zeki Obdan Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Pendik Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Pendik Pendik Fatih Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Sancaktepe Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 4 120

İSTANBUL Sancaktepe 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Sancaktepe Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Sancaktepe Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Sarıyer Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız) Merkezi 3 90

İSTANBUL Sarıyer Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Sarıyer Ali Akkanat Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

İSTANBUL Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Silivri Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Silivri Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Silivri Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

İSTANBUL Sultanbeyli Şehit Muhammed Fazlı Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

İSTANBUL Sultanbeyli Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Sultanbeyli Aziz Sancar Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Sultangazi Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Sultangazi Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Sultangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Şile Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi/Yerel 3 90

İSTANBUL Şile Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

İSTANBUL Şile Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

İSTANBUL Şişli Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Şişli Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Şişli Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 4 120

İSTANBUL Şişli Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Şişli Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

İSTANBUL Şişli Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Şişli Nişantaşı Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Şişli Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Şişli Şişli Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

İSTANBUL Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Tuzla Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Tuzla Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Tuzla Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

İSTANBUL Tuzla Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

İSTANBUL Ümraniye Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Ümraniye Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Ümraniye Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Ümraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 7 210

İSTANBUL Ümraniye Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Üsküdar Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

İSTANBUL Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

İSTANBUL Üsküdar İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

İSTANBUL Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Üsküdar Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Üsküdar Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Üsküdar Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 4 120

İSTANBUL Üsküdar Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 3 90

İSTANBUL Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Üsküdar Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Üsküdar Validebağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Üsküdar Çamlıca Kız Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız Var Merkezi 5 150

İSTANBUL Üsküdar Haydarpaşa Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

İSTANBUL Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İSTANBUL Üsküdar İstanbul Üsküdar Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

İSTANBUL Üsküdar Kandilli Kız Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız Var Merkezi 5 150

İSTANBUL Üsküdar Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Zeytinburnu İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

İSTANBUL Zeytinburnu İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Zeytinburnu Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Zeytinburnu Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İSTANBUL Zeytinburnu Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İSTANBUL Zeytinburnu Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İSTANBUL Zeytinburnu Adile Mermerci Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

İSTANBUL Zeytinburnu Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İSTANBUL Zeytinburnu Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 8 240

İZMİR Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İZMİR Bayraklı Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Bayraklı Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Bergama Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 2 60

İZMİR Bergama Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

İZMİR Bornova Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Bornova Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Bornova Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Bornova Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İZMİR Bornova Bornova Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca-Fransızca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 12 360

İZMİR Bornova İzmir Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

İZMİR Bornova Yunus Emre Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İZMİR Buca Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

İZMİR Buca İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Buca Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 2 60

İZMİR Buca Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İZMİR Buca Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

İZMİR Buca Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 2 60

İZMİR Çeşme Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

İZMİR Çiğli Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Çiğli Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Çiğli Çiğli Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

İZMİR Gaziemir Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Gaziemir Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 4 120

İZMİR Gaziemir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İZMİR Güzelbahçe Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 3 90

İZMİR Güzelbahçe Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İZMİR Karabağlar Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İZMİR Karabağlar Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

İZMİR Karabağlar Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

İZMİR Karabağlar İzmir Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İZMİR Karabağlar Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

İZMİR Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

İZMİR Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İZMİR Karşıyaka Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

İZMİR Kemalpaşa Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Konak Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Konak Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Konak Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Konak Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

İZMİR Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

İZMİR Konak Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 4 120

İZMİR Konak Atatürk Lisesi (İngilizce-Almanca-Fransızca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 12 360

İZMİR Konak İzmir Kız Lisesi (İngilizce-Almanca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

İZMİR Konak Konak Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

İZMİR Menderes Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İZMİR Menemen Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Menemen Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 3 90

İZMİR Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

İZMİR Narlıdere Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Ödemiş Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

İZMİR Ödemiş Ödemiş Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İZMİR Selçuk Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Tire Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

İZMİR Tire Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

İZMİR Torbalı Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

İZMİR Torbalı Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

İZMİR Urla İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KAHRAMANMARAŞ Afşin Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KAHRAMANMARAŞ Afşin Afşin Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KAHRAMANMARAŞ Dulkadiroğlu Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

KAHRAMANMARAŞ Dulkadiroğlu TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

KAHRAMANMARAŞ Dulkadiroğlu Kadriye Çalık Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

KAHRAMANMARAŞ Elbistan Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi/Yerel 3 90

KAHRAMANMARAŞ Elbistan Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

KAHRAMANMARAŞ Elbistan Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

KAHRAMANMARAŞ Elbistan Elbistan İMKB Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KAHRAMANMARAŞ Göksun Göksun Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 7 210

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KAHRAMANMARAŞ Onikişubat Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KAHRAMANMARAŞ Pazarcık Pazarcık Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KAHRAMANMARAŞ Türkoğlu Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız) Merkezi 4 120

KARABÜK Merkez Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KARABÜK Merkez Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KARABÜK Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız) Merkezi 3 90

KARAMAN Ermenek Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KARAMAN Merkez 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

KARAMAN Merkez Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

KARAMAN Merkez Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KARAMAN Merkez Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KARAMAN Merkez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KARS Kağızman Kağızman Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

KARS Merkez Selahaddin Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 3 90

KARS Merkez Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

KARS Merkez Hasan Harakani Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KARS Merkez Kars Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KASTAMONU Merkez Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 2 60

KASTAMONU Merkez Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 2 60

KASTAMONU Merkez Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

KASTAMONU Merkez Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

KASTAMONU Merkez Kastamonu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KASTAMONU Merkez Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

KASTAMONU Taşköprü Taşköprü Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KASTAMONU Tosya Tosya Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KAYSERİ Bünyan Bünyan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KAYSERİ Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 4 120

KAYSERİ Develi Develi İMKB Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KAYSERİ Kocasinan Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 2 60

KAYSERİ Kocasinan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

KAYSERİ Kocasinan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

KAYSERİ Kocasinan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

KAYSERİ Kocasinan Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KAYSERİ Kocasinan Sami Yangın Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

KAYSERİ Kocasinan Sümer Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KAYSERİ Melikgazi Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

KAYSERİ Melikgazi Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

KAYSERİ Melikgazi Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

KAYSERİ Melikgazi Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

KAYSERİ Melikgazi Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

KAYSERİ Melikgazi Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KAYSERİ Melikgazi Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

KAYSERİ Melikgazi Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

KAYSERİ Melikgazi Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KAYSERİ Melikgazi Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KAYSERİ Melikgazi Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KAYSERİ Melikgazi Melikgazi Kayseri Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

KAYSERİ Melikgazi Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 0 0

KAYSERİ Melikgazi Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

KAYSERİ Talas Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KAYSERİ Talas Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

KAYSERİ Tomarza Tomarza Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KAYSERİ Yahyalı Mustafa Koyuncu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KAYSERİ Yeşilhisar Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KIRIKKALE Merkez Beşir Atalay Anodolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

KIRIKKALE Merkez Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 2 60

KIRIKKALE Merkez Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

KIRIKKALE Merkez Kırıkkale Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KIRIKKALE Merkez Osmangazi Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KIRKLARELİ Lüleburgaz Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KIRKLARELİ Lüleburgaz Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KIRKLARELİ Merkez Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi/Yerel 2 60

KIRKLARELİ Merkez Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

KIRKLARELİ Merkez Kırklareli Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KIRKLARELİ Merkez Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

KIRŞEHİR Kaman Kaman Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KIRŞEHİR Merkez Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

KIRŞEHİR Merkez Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 3 90

KIRŞEHİR Merkez Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KIRŞEHİR Merkez Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KIRŞEHİR Merkez Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KİLİS Merkez Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 1 30

KİLİS Merkez Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

KİLİS Merkez Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

KİLİS Merkez Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KİLİS Merkez Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KOCAELİ Başiskele Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

KOCAELİ Başiskele Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KOCAELİ Başiskele Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KOCAELİ Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KOCAELİ Darıca Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

KOCAELİ Darıca Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KOCAELİ Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

KOCAELİ Darıca Darıca Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

KOCAELİ Derince Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

KOCAELİ Dilovası Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

KOCAELİ Gebze Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 3 90

KOCAELİ Gebze Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 2 60

KOCAELİ Gebze Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KOCAELİ Gebze Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

KOCAELİ Gebze Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

KOCAELİ Gebze PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KOCAELİ Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

KOCAELİ Gebze Yücel Boru Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KOCAELİ Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

KOCAELİ Gölcük Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KOCAELİ Gölcük Gölcük Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

KOCAELİ İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

KOCAELİ İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

KOCAELİ İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

KOCAELİ İzmit İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

KOCAELİ İzmit Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KOCAELİ İzmit Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

KOCAELİ İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

KOCAELİ İzmit Kocaeli Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KOCAELİ İzmit Muammer Dereli Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

KOCAELİ İzmit Şehit Özcan Kan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

KOCAELİ Karamürsel Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 3 90

KOCAELİ Kartepe Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KOCAELİ Kartepe Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KOCAELİ Körfez Körfez Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

KONYA Akşehir Şehit Zeynep Sağır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 2 60

KONYA Akşehir Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KONYA Akşehir Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

KONYA Beyşehir Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

KONYA Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KONYA Ereğli Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KONYA Ereğli Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KONYA Ereğli Ereğli Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KONYA Ereğli İvriz Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KONYA Ilgın Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

KONYA Karatay Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yok Merkezi 3 90

KONYA Karatay Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 6 180

KONYA Karatay Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 4 120

KONYA Karatay Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

KONYA Karatay Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

KONYA Karatay Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KONYA Karatay Karatay Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KONYA Karatay Karatay TOKİ Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

KONYA Karatay Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KONYA Meram Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 3 90

KONYA Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yok Merkezi 4 120

KONYA Meram Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

KONYA Meram Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

KONYA Meram Konya- Meram Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KONYA Meram Meram Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

KONYA Selçuklu Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 4 120

KONYA Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiDÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 6 180

KONYA Selçuklu Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 2 60

KONYA Selçuklu Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KONYA Selçuklu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KONYA Selçuklu Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

KONYA Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KONYA Selçuklu Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

KONYA Selçuklu Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

KONYA Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

KONYA Selçuklu Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

KONYA Selçuklu Selçuklu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

KONYA Selçuklu Selçuklu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

KONYA Seydişehir Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KÜTAHYA Gediz Gediz Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KÜTAHYA Merkez Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

KÜTAHYA Merkez Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

KÜTAHYA Merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

KÜTAHYA Merkez Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

KÜTAHYA Merkez Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

KÜTAHYA Merkez Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KÜTAHYA Simav Simav Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

KÜTAHYA Tavşanlı Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 2 60

KÜTAHYA Tavşanlı Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

MALATYA Akçadağ Akçadağ Fatih Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MALATYA Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MALATYA Battalgazi Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

MALATYA Battalgazi Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

MALATYA Battalgazi Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

MALATYA Battalgazi Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MALATYA Battalgazi Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MALATYA Battalgazi Malatya Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

MALATYA Battalgazi Nıyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

MALATYA Darende Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi/Yerel 2 60

MALATYA Darende Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

MALATYA Yeşilyurt Selahaddin Eyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 4 120

MALATYA Yeşilyurt Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MALATYA Yeşilyurt Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MALATYA Yeşilyurt Malatya Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MALATYA Yeşilyurt Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MANİSA Akhisar Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 3 90

MANİSA Akhisar Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MANİSA Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MANİSA Akhisar Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

MANİSA Alaşehir Alaşehir Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

MANİSA Demirci Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi/Yerel 2 60

MANİSA Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi OGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 4 120

MANİSA Salihli Salihli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var (Kız) Merkezi/Yerel 2 60

MANİSA Salihli Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

MANİSA Salihli Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MANİSA Salihli Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MANİSA Soma Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi/Yerel 3 90

MANİSA Soma Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MANİSA Soma Soma Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

MANİSA Şehzadeler Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

MANİSA Şehzadeler Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

MANİSA Turgutlu Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 3 90

MANİSA Turgutlu Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Var (Kız) Merkezi/Yerel 2 60

MANİSA Turgutlu Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

MANİSA Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

MANİSA Yunusemre Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

MANİSA Yunusemre Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MANİSA Yunusemre Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

MANİSA Yunusemre Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MANİSA Yunusemre Fatih Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

MANİSA Yunusemre Manisa Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

MANİSA Yunusemre Manisa Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

MANİSA Yunusemre Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 2 60

MARDİN Artuklu Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

MARDİN Artuklu Mardin Anadolu Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

MARDİN Artuklu Mardin Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MARDİN Artuklu Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MARDİN Kızıltepe Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

MARDİN Kızıltepe Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

MARDİN Kızıltepe Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MARDİN Kızıltepe Kızıltepe Anadolu Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MARDİN Kızıltepe Kızıltepe Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

MARDİN Midyat Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 3 90

MARDİN Midyat Midyat Anadolu Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

MARDİN Midyat Midyat Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MARDİN Nusaybin Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 2 60

MARDİN Nusaybin Nusaybin Anadolu Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

MERSİN Akdeniz Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 6 180

MERSİN Akdeniz Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

MERSİN Akdeniz Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

MERSİN Akdeniz Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

MERSİN Akdeniz 75.Yıl Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

MERSİN Anamur Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MERSİN Erdemli Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

MERSİN Erdemli Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

MERSİN Mezitli Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MERSİN Mezitli Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

MERSİN Mezitli İçel Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 8 240

MERSİN Mezitli Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 8 240

MERSİN Silifke Silifke Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MERSİN Tarsus Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MERSİN Tarsus Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

MERSİN Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MERSİN Tarsus Sesim Sarpkaya Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

MERSİN Tarsus Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

MERSİN Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MERSİN Toroslar Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 1 30

MERSİN Toroslar Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MERSİN Toroslar Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

MERSİN Yenişehir Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

MERSİN Yenişehir Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 6 180

MERSİN Yenişehir Eyüp Aygar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MERSİN Yenişehir M. Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

MERSİN Yenişehir Yahya Akel Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MUĞLA Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi/Yerel 2 60

MUĞLA Bodrum Bodrum Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

MUĞLA Fethiye Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 3 90

MUĞLA Fethiye Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

MUĞLA Fethiye Belediye Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

MUĞLA Köyceğiz Köyceğiz Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MUĞLA Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

MUĞLA Menteşe Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 2 60

MUĞLA Menteşe Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MUĞLA Menteşe Muğla 75. Yıl Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MUĞLA Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

MUĞLA Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MUŞ Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

MUŞ Merkez Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

MUŞ Merkez Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

MUŞ Merkez Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

MUŞ Merkez Muş Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

MUŞ Merkez Muş Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

MUŞ Merkez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

NEVŞEHİR Merkez Diriliş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 2 60

NEVŞEHİR Merkez Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

NEVŞEHİR Merkez Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

NEVŞEHİR Merkez H. Avni İncekara Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

NEVŞEHİR Merkez Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

NEVŞEHİR Merkez Nevşehir Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

NEVŞEHİR Ürgüp Ürgüp Tesan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

NİĞDE Bor Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

NİĞDE Merkez Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 4 120

NİĞDE Merkez Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

NİĞDE Merkez Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

NİĞDE Merkez Niğde Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

NİĞDE Merkez Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ORDU Altınordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip LisesiDÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 4 120

ORDU Altınordu Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

ORDU Altınordu Ordu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ORDU Aybastı Aybastı Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ORDU Fatsa Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 2 60

ORDU Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ORDU Fatsa Fatsa Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ORDU Gölköy Gölköy Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ORDU Kumru Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi/Yerel 1 30

ORDU Perşembe Ordu İMKB Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ORDU Ünye Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 2 60

ORDU Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ORDU Ünye Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

OSMANİYE Düziçi Düziçi Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

OSMANİYE Kadirli Kadirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

OSMANİYE Kadirli Kadirli Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

OSMANİYE Merkez Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 3 90

OSMANİYE Merkez Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

OSMANİYE Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

OSMANİYE Merkez Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

OSMANİYE Merkez Hasan Aybaba Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

OSMANİYE Merkez TOBB Osmaniye Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

OSMANİYE Merkez Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

RİZE Ardeşen Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

RİZE Çayeli İMKB Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

RİZE Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

RİZE Güneysu Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

RİZE Merkez Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

RİZE Merkez Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

RİZE Merkez Rize Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

RİZE Merkez Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

RİZE Pazar Pazar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

SAKARYA Adapazarı Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

SAKARYA Adapazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

SAKARYA Adapazarı İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

SAKARYA Adapazarı İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

SAKARYA Adapazarı Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

SAKARYA Adapazarı Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SAKARYA Akyazı Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 2 60

SAKARYA Akyazı Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SAKARYA Arifiye Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

SAKARYA Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SAKARYA Hendek Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

SAKARYA Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

SAKARYA Serdivan 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SAKARYA Serdivan Sakarya Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 6 180

SAMSUN Atakum Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 8 240

SAMSUN Atakum Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

SAMSUN Atakum Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SAMSUN Bafra Bafra Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SAMSUN Çarşamba Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

SAMSUN Çarşamba Çarşamba Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SAMSUN Havza Havza Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SAMSUN İlkadım Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 4 120

SAMSUN İlkadım Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

SAMSUN İlkadım Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

SAMSUN İlkadım Aziz Atik Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SAMSUN İlkadım Samsun Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SAMSUN İlkadım Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

SAMSUN Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SAMSUN Ladik Akpınar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SAMSUN Tekkeköy Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 3 90

SAMSUN Tekkeköy Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

SAMSUN Terme Kozluk OMV Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SAMSUN Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SİİRT Merkez İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 4 120

SİİRT Merkez İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

SİİRT Merkez Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

SİİRT Merkez Atatürk Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SİİRT Merkez Siirt Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

SİİRT Merkez Siirt Türk Telekom Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

SİNOP Boyabat Boyabat Türk Telekom Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

SİNOP Merkez Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi/Yerel 3 90

SİNOP Merkez Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

SİNOP Merkez Sinop Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

SİVAS Merkez İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 4 120

SİVAS Merkez Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 2 60

SİVAS Merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

SİVAS Merkez Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

SİVAS Merkez Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

SİVAS Merkez Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

SİVAS Merkez Selçuk Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

SİVAS Merkez Sivas Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

SİVAS Merkez Sivas Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

SİVAS Suşehri Suşehri Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

SİVAS Şarkışla İsmet Yılmaz Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

SİVAS Zara Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ŞANLIURFA Birecik Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ŞANLIURFA Ceylanpınar Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ŞANLIURFA Ceylanpınar Ceylanpınar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ŞANLIURFA Eyyübiye Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yok Merkezi 3 90

ŞANLIURFA Eyyübiye Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 3 90

ŞANLIURFA Eyyübiye GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

ŞANLIURFA Eyyübiye Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ŞANLIURFA Haliliye Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 5 150

ŞANLIURFA Haliliye Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

ŞANLIURFA Haliliye Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ŞANLIURFA Haliliye Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

ŞANLIURFA Haliliye Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ŞANLIURFA Haliliye Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 3 90

ŞANLIURFA Haliliye ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lsiesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

ŞANLIURFA Haliliye Şanlıurfa Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 8 240

ŞANLIURFA Haliliye TOBB Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

ŞANLIURFA Karaköprü Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip LisesiDÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

ŞANLIURFA Karaköprü Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

ŞANLIURFA Karaköprü İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 1 30

ŞANLIURFA Karaköprü Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ŞANLIURFA Karaköprü Mehmet Güneş Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 8 240

ŞANLIURFA Karaköprü Şanlıurfa Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

ŞANLIURFA Karaköprü Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

ŞANLIURFA Karaköprü Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

ŞANLIURFA Siverek Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi 4 120

ŞANLIURFA Siverek El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ŞANLIURFA Siverek Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ŞANLIURFA Suruç Suruç Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ŞANLIURFA Viranşehir Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 4 120

ŞANLIURFA Viranşehir Viranşehir Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ŞIRNAK Cizre Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 4 120

ŞIRNAK Cizre Cizre Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ŞIRNAK İdil İdil Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ŞIRNAK Merkez Şırnak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 2 60

ŞIRNAK Merkez Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

ŞIRNAK Merkez Şırnak Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

ŞIRNAK Merkez Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

ŞIRNAK Merkez Şükrü Geliş Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

ŞIRNAK Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var Merkezi/Yerel 4 120

ŞIRNAK Silopi Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

TEKİRDAĞ Çerkezköy Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

TEKİRDAĞ Çerkezköy Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

TEKİRDAĞ Çerkezköy Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 4 120

TEKİRDAĞ Çorlu Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi/Yerel 4 120

TEKİRDAĞ Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

TEKİRDAĞ Çorlu Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yok Merkezi/Yerel 1 30

TEKİRDAĞ Çorlu Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

TEKİRDAĞ Çorlu Çorlu İMKB Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

TEKİRDAĞ SüleymanpaşaSüleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız) Merkezi 3 90

TEKİRDAĞ SüleymanpaşaŞehit Münür Alkan Uluslararası İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 1 30

TEKİRDAĞ SüleymanpaşaEbru Nayim Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

TEKİRDAĞ SüleymanpaşaNamık Kemal Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 8 240

TEKİRDAĞ SüleymanpaşaTekirdağ Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 6 180

TEKİRDAĞ SüleymanpaşaTekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

TOKAT Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

TOKAT Merkez M. Emin Saraç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

TOKAT Merkez Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi 3 90

TOKAT Merkez Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

TOKAT Merkez Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

TOKAT Merkez Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

TOKAT Merkez Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

TOKAT Niksar Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

TOKAT Reşadiye Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

TOKAT Turhal Turhal Şeker Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

TOKAT Zile Zile Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

TRABZON Akçaabat Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

TRABZON Akçaabat Akçaabat Şehit Gökhan Uzun Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

TRABZON Beşikdüzü Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

TRABZON Of Solaklı Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

TRABZON Ortahisar Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 3 90

TRABZON Ortahisar Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 3 90

TRABZON Ortahisar Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

TRABZON Ortahisar Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

TRABZON Ortahisar Trabzon Merkez Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

TRABZON Ortahisar Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

TRABZON Vakfıkebir Vakfıkebir Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 3 90

TRABZON Yomra Trabzon Yomra Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

TUNCELİ Merkez Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

TUNCELİ Merkez Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 2 60

TUNCELİ Pertek Pertek Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız-Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi/Yerel 1 30

UŞAK Merkez Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız/Erkek) Merkezi 3 90

UŞAK Merkez Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 2 60

UŞAK Merkez Şehit Abdülkadir Kılavuz Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

UŞAK Merkez Uşak Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

UŞAK Sivaslı Dursun Yalım Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

VAN Edremit Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız) Merkezi/Yerel 2 60

VAN Edremit Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi/Yerel 2 60

VAN Edremit Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

VAN Edremit Van Türk Telekom Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

VAN Erciş Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 4 120

VAN Erciş Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 1 30

VAN Erciş Erciş Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

VAN Erciş Erciş Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

VAN İpekyolu İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi/Yerel 2 60

VAN İpekyolu Van Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi/Yerel 4 120

VAN İpekyolu Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

VAN İpekyolu İpekyolu İMKB Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

VAN İpekyolu Kazım Karabekir Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

VAN İpekyolu Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi 5 150

VAN Muradiye Muradiye Alpaslan Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

VAN Tuşba Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

VAN Tuşba Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 5 150

YALOVA Çiftlikköy Çiftlikköy Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Erkek)Merkezi 3 90

YALOVA Çiftlikköy Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

YALOVA Merkez TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

YALOVA Merkez Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi OGM Sosyal Bilimler Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

YALOVA Merkez Yalova-Termal Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

YOZGAT AkdağmadeniKazım Karabekir Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

YOZGAT Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

YOZGAT Merkez Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Var Merkezi 3 90

YOZGAT Merkez Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Var Merkezi/Yerel 3 90

YOZGAT Merkez Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi/Yerel 1 30

YOZGAT Merkez Erdoğan Akdağ Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

YOZGAT Merkez Yozgat Şehitler Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

YOZGAT Sorgun Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

YOZGAT Yerköy Yerköy Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ZONGULDAK Çaycuma Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ZONGULDAK Devrek Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ZONGULDAK Ereğli Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 2 60

ZONGULDAK Karadeniz Ereğli 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Var (Kız) Merkezi/Yerel 3 90

ZONGULDAK Kdz. Ereğli İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90

ZONGULDAK Merkez Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi DÖGM Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız/Erkek Yok Merkezi 3 90

ZONGULDAK Merkez Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MTEGM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız-Erkek Yok Merkezi/Yerel 1 30

ZONGULDAK Merkez Zonguldak Fen Lisesi OGM Fen Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 4 120

ZONGULDAK Merkez Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi OGM Anadolu Lisesi Kız-Erkek Var Merkezi 3 90