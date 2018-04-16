Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açık öğretim sınavına giren adaylara sorulan soruda, şıklarda verilen hangi mesleğin “kadının evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayan” meslekler arasında yer almadığı soruldu. Sorulan bu soru Melda Onur’un gündeme getirmesinin ardından sosyal medyada oldukça fazla tepkiye neden oldu.

MELDA ONUR’UN PAYLAŞTIĞI ‘O’ SORU



Açıklanan soru ve yanıtlar kitapçığında, o sorunun çözümü şu şekilde verildi;

“Aşağıdakilerden hangisi, kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında yer almaz?

A) Hemşirelik

B) Hasta bakıcılık

C) Ev temizliği

D) Mühendislik

E) Öğretmenlik

Çözüm: Kadın, toplumda çoğunlukla ev ile ilişkilendirilir; evin, çocukların idaresi ve ev işlerini (yemek, temizlik vb.) kadın tarafından üstlenilir. Mühendislik, kadının bu işlerini aksatmasına yol açacak bir meslek dalıdır. Toplumda bakım ve çocuk yetiştirme gibi kadınla ilişkilendirilen yükümlülükleri özünde taşıyan diğer meslekler, kadına yakıştırılan basmakalıp meslekler arasında yer alır. Doğru cevap D’dir.”

Melda Onur Twitter’dan soruya ise şu şekilde tepki gösterdi;

“Hiç mi utanmanız yok? Allah sizi kadın mühendise, doktora muhtaç etsin ABV!!!”