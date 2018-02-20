Acillerde yoğunluğu azaltacak düzenleme

Sağlık Bakanlığınca acil servislerde yoğunluğun azaltılması ve hasta memnuniyetinin artırılması amacıyla yapılan düzenlemeyle vaka aciliyetinin belirlendiği "triyaj" işlemi hemen girişte yapılacak, acil cerrahi operasyon geçiren hastaların yatırılabileceği ameliyat sonrası yoğun bakımlar kurulacak. "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı. Tebliğe göre, acil servislerde hasta yoğunluğunun azaltılması ve hasta memnuniyetinin artırılması için "triyaj" işlemi, acil servisin hemen girişinde yapılacak. Buna göre acil serviste müdahalede bulunulması gerekenler, yeşil alan 1'deki poliklinik odalarında muayene edilecek. Branş muayenesi olması gerekenler de acil servis dışında bu birime yakın bir yerde kurulan yeşil alan 2'de, mesai kaydırma veya vardiya branş polikliniklerinde tedaviye alınacak. Kırmızı alan hastaları ise triyaj ve kayda dahil edilmeden doğrudan bu alana alınacak. Triyaj sonrası sarı alan hastaları bu alana ve ilgili tabibe gönderilecek.

Acil servislerde uzun yatış ve klinik hasta takibinin önüne geçilmesi amacıyla da düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, acil gözlem ve takip için 8 saatten uzun veya yatış kararı verildiği halde 4 saatten uzun acil serviste yatan hasta olduğunda, otomasyon programında "elektif hasta" yatışı için engel bulunacak. Cerrahi yoğun bakımda yer olmaması durumunda, acil cerrahi operasyon kararı verilen hastaların bekletilmeden ameliyata alınabilmesi için bu hastaların işlem sonrası yatırılabileceği "ameliyat sonrası yoğun bakım"lar kurulacak. - Tam teşekküllü klinikler geliyor Düzenleme ile acil servislerde basit fiziksel iyileştirmeler de yapılacak. Bu kapsamda, acil servis bünyesinde veya yakınında, acil vakaların normal hasta odası ve yatağında yatırıldığı ve kısa süreli gözlem altında tutulduğu, tedavilerinin yapıldığı ya da ilgili kliniğe çıkıncaya kadar doktor ve hemşire bakımının yakından yapıldığı, en fazla 20 yataklı tam teşekküllü klinikler kurulacak. Tebliğ ile ayrıca konsültasyon hizmetinin gecikmesi nedeniyle acil servislerde yatış süresinin uzamasının engellenmesi için düzenlemeye gidildi. Buna göre konsültasyonlar en fazla 30 dakika içinde yapılacak ve "konsültan tabip nöbet listeleri" düzenlenecek.