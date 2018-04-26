ALES sınava giriş belgeleri yayımlandı ve sınava giriş yerleri belli oldu! (ÖSYM-AİS)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi giriş sınavı yani ALES için beklenen açıklama geldi. 2018 ALES ilkbahar dönemi sınavı 6 Mayıs'ta yapılacak ki ÖSYM adayların sınava gireceği salonların belirlendiğini duyurdu.

ÖSYM'nin açıklamasına göre sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri AİS üzerinden adayların erişimine açıldı. Aşağıdaki bağlantı ile AİS'e giriş yapıp sınava giriş belgenizi görüntüleyebilir ve ALES'e nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz.

ALES sınava giriş belgesi için tıklayınız

SINAVA GİRİŞ BELGESİ ÇIKTISI

Bilindiği gibi ÖSYM'nin sınavlarına giriş için adayların mutlaka sınava giriş belgesini yanında getirmesi gerekiyor. Bunun için yukarıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz AİS'e giriş yapıp sınav giriş belgenizi görüntüleyip sayfadaki "yazıcı" ikonu ile belgenin çıktısını almanız gerekiyor. ÖSYM, sınava giriş belgesini adaylara göndermiyor, adayların bu şekilde çıktığı kendileri almaları gerekiyor.

ÖSYM'DEN UYARI

ÖSYM ALES 2018'in sınava giriş belgeleri ile duyurusunda sınav saati ile ilgili de bir uyarıda bulundu. Buna göre adaylar 10:00'dan sonra sınav binasına alınmayacak ki buna dikkat edilmesi gerekiyor. Hemen her sınavda geç kalan adayların sınava girememesine dair sahnelere şahit oluyoruz.