ALES sınava giriş belgeleri yayımlandı ve sınava giriş yerleri belli oldu! (ÖSYM-AİS)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi giriş sınavı yani ALES için beklenen açıklama geldi. 2018 ALES ilkbahar dönemi sınavı 6 Mayıs'ta yapılacak ki ÖSYM adayların sınava gireceği salonların belirlendiğini duyurdu.
ÖSYM'nin açıklamasına göre sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri AİS üzerinden adayların erişimine açıldı. Aşağıdaki bağlantı ile AİS'e giriş yapıp sınava giriş belgenizi görüntüleyebilir ve ALES'e nerede gireceğinizi öğrenebilirsiniz.
ALES sınava giriş belgesi için tıklayınız
Bilindiği gibi ÖSYM'nin sınavlarına giriş için adayların mutlaka sınava giriş belgesini yanında getirmesi gerekiyor. Bunun için yukarıdaki bağlantıdan erişebileceğiniz AİS'e giriş yapıp sınav giriş belgenizi görüntüleyip sayfadaki "yazıcı" ikonu ile belgenin çıktısını almanız gerekiyor. ÖSYM, sınava giriş belgesini adaylara göndermiyor, adayların bu şekilde çıktığı kendileri almaları gerekiyor.
ÖSYM'DEN UYARI
ÖSYM ALES 2018'in sınava giriş belgeleri ile duyurusunda sınav saati ile ilgili de bir uyarıda bulundu. Buna göre adaylar 10:00'dan sonra sınav binasına alınmayacak ki buna dikkat edilmesi gerekiyor. Hemen her sınavda geç kalan adayların sınava girememesine dair sahnelere şahit oluyoruz.
ALES TEMEL KURALLAR
Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:
ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır.
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!
Son dakika! İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum