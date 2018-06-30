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Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.06.2018 23:20 | Son Güncelleme

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan ve doğrudan Alman Büyükelçiliğine bağlı olarak Alman müfredatına göre eğitim veren bir okul, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmediği için yetkililer tarafından kapatıldı. Alman medyası, durumu 'Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz' şeklinde verdi.

Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı

Alman Spiegel Online'ın iddisına göre Türkiye, İzmir'de bir Alman okulunu kapatıp mühürledi. Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenen okulun yöneticisi olan Dirk Philippi, Alman basınına konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Philippi, okulun bulunduğu Urla'ya bir delegasyonla beraber polislerin geldiğini; yazılı ve sözel olarak "yasal gereklilikler"in eksik olduğunu söylediklerini bildirdi. Bu bildirimden sonra ise okul mühürlendi.

ALMANYA, OKULUN KAPATILMA NEDENLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEDİ

Philippi, delegasyonun, yaz tatilinin resmi başlangıcından sonra, üç saat içinde geldiklerini söyledi. Philippi yaptığı açıklamada, "Bunun geçici bir kapatma olduğunu varsayıyorum" diye belirtti.
Okul, "yurt dışındaki bir Alman okulu" olarak İzmir Başkonsolosluğuna bağlı olarak Alman vatandaşlarına hizmet veriyordu.

almanya bayrak

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Alman Dışişleri Bakanlığı, okulun Milli Eğitim Bakanlığı'nın bölge yetkilileri tarafından kapatıldığını doğruladı. Berlin, Türkiye'yi bunun nedenlerini açıklamaya çağırdı. Türkiye'deki Alman okullarının, iki ülkenin kültür ve eğitim politikası ilişkileri açısından da önemli bir konumda bulunduğu belirtildi.

"ALMANYA VE TÜRKİYE ARASINDA YENİ KRİZ"

Alman basını, okulun kapatılmasının Almanya ve Türkiye arasında yeni bir krize neden olacağını iddia etti. Okulda ve okula bağlı anaokulunda 2 ila 20 yaş arasında 180 kadar öğrencinin olduğu öğrenildi.

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