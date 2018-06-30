Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı

Alman Spiegel Online'ın iddisına göre Türkiye, İzmir'de bir Alman okulunu kapatıp mühürledi. Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenen okulun yöneticisi olan Dirk Philippi, Alman basınına konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Philippi, okulun bulunduğu Urla'ya bir delegasyonla beraber polislerin geldiğini; yazılı ve sözel olarak "yasal gereklilikler"in eksik olduğunu söylediklerini bildirdi. Bu bildirimden sonra ise okul mühürlendi.
Philippi, delegasyonun, yaz tatilinin resmi başlangıcından sonra, üç saat içinde geldiklerini söyledi. Philippi yaptığı açıklamada, "Bunun geçici bir kapatma olduğunu varsayıyorum" diye belirtti.
Okul, "yurt dışındaki bir Alman okulu" olarak İzmir Başkonsolosluğuna bağlı olarak Alman vatandaşlarına hizmet veriyordu.
Alman Dışişleri Bakanlığı, okulun Milli Eğitim Bakanlığı'nın bölge yetkilileri tarafından kapatıldığını doğruladı. Berlin, Türkiye'yi bunun nedenlerini açıklamaya çağırdı. Türkiye'deki Alman okullarının, iki ülkenin kültür ve eğitim politikası ilişkileri açısından da önemli bir konumda bulunduğu belirtildi.
Alman basını, okulun kapatılmasının Almanya ve Türkiye arasında yeni bir krize neden olacağını iddia etti. Okulda ve okula bağlı anaokulunda 2 ila 20 yaş arasında 180 kadar öğrencinin olduğu öğrenildi.
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