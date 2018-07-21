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Anadolu Üniversitesi yüksek lisans başvuru sonuçları belli oldu! Anadolu Üniversitesi lisansüstü sonuçları sorgula

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.07.2018 08:38 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversite yüksek lisans sonuçları belli oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada "2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları Enstitülerimiz tarafından ilan edilmiştir." denildi. Anadolu Üniversite lisansüstü sonuçları nasıl, nereden, hangi siteden öğrenilir? İşte detaylar...

Anadolu Üniversitesi yüksek lisans başvuru sonuçları belli oldu! Anadolu Üniversitesi lisansüstü sonuçları sorgula

Anadolu Üniversite, güz dönemi lisansüstü başvuru sonuçlarını açıkladı.Üniversite tarafından yapılan açıklamada "2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları Enstitülerimiz tarafından ilan edilmiştir." denildi. Adaylar, Anadolu Üniversite yüksek lisans sonuçlarına nereden bakacaklarını, nasıl öğreneceklerini, kayıt için hangi evrakların gerektiğini öğrenmek istiyorlar. İşte detaylar...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS - LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda "Fen Bilimleri Enstitüsüne 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için yeni kaydolacak tüm öğrenciler, Eskişehir Teknik Üniversitesine kaydedilecek ve bu öğrenciler mezun olduklarında Eskişehir Teknik Üniversitesi diploması alacaklardır." denildi. Yüksek lisans başvuru sonuçları için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. İşte kazanan adaylar...

Anadolu Üniversite yüksek lisans başvuru sonuçları için tıklayınız

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Tezli Yüksek Lisans için;
-Diploma (Aslı veya belgeyi veren kurum onaylı örneği veya noter onaylı örneği)
-Transkript (Lisans, 2 adet, aslı veya belgeyi veren kurum onaylı örneği veya noter onaylı örneği)
-Kimlik Fotokopisi (2 adet)
-Fotoğraf 4 Adet (Yabancı uyruklu öğrenciler için 6 adet)
(Fotoğrafların arkasına T.C kimlik no, Ad-Soyad ve başvurduğu bölüm yazılacak.)
-Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi
-ALES Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar hariç)
-Yabancı dilde eğitim veren bölümler için Yabancı Dil Belgesi

Tezsiz Yüksek Lisans için;
-Diploma (Aslı veya veren kurum onaylı örneği veya noter onaylı örneği)
-Transkript (Lisans, 2 adet, aslı veya belgeyi veren kurum onaylı örneği veya noter onaylı örneği)
-Kimlik Fotokopisi (2 adet)
-Fotoğraf 4 Adet (Yabancı uyruklu öğrenciler için 6 adet)
(Fotoğrafların arkasına T.C kimlik no, Ad-Soyad ve başvurduğu bölüm yazılacak.)
-Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

Yüksek Lisansa Dayalı Doktora için,
-Diploma (Aslı veya veren kurum onaylı örneği veya noter onaylı örneği)
-Transkript (Lisans ve Yüksek Lisans, 2 adet, aslı veya belgeyi veren kurum onaylı örneği veya noter onaylı örneği)
-Kimlik Fotokopisi (2 adet)
-Fotoğraf 4 Adet (Yabancı uyruklu öğrenciler için 6 adet)
(Fotoğrafların arkasına T.C kimlik no, Ad-Soyad ve başvurduğu bölüm yazılacak.)
-Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi
-ALES Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar hariç)
-Yabancı Dil Belgesi

Lisansa Dayalı Doktora için;
-Diploma (Aslı veya veren kurum onaylı örneği veya noter onaylı örneği)
-Transkript (Lisans, 2 adet, aslı veya belgeyi veren kurum onaylı örneği veya noter onaylı örneği)
-Kimlik Fotokopisi (2 adet)
-Fotoğraf 4 Adet (Yabancı uyruklu öğrenciler için 6 adet)
(Fotoğrafların arkasına T.C kimlik no , Ad-Soyad ve başvurduğu bölüm yazılacak.)
-Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi
-ALES Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar hariç)
-Yabancı Dil Belgesi

BÖLÜMLERE GÖRE KAYIT TARİHLERİ

ASIL ADAY KAYIT TARİHLERİ : 23 TEMMUZ 2018 – 27 TEMMUZ 2018

Anadolu Üniversite tarafından yapılan açıklamada, kesin kayıt için asil kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin, anabilim dallarına göre aşağıda belirtilen günleri tercih etmelerini istendi.

23 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ
BİYOLOJİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA
MATEMATİK
MİMARLIK

24 TEMMUZ 2018 SALI
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
HAVACILIK ELEKTRİK – ELEKTRONİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

25 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
İLERİ TEKNOLOJİLER
İSTATİSTİK

26 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
FİZİK
UZAKTAN ALGILAMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
YER BİLİMLERİ

27 TEMMUZ 2018 CUMA
ENDÜSTRİYEL SANATLAR
HAVA TRAFİK KONTROL
PİLOTAJ
UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM

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