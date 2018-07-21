Anadolu Üniversitesi yüksek lisans başvuru sonuçları belli oldu! Anadolu Üniversitesi lisansüstü sonuçları sorgula

Anadolu Üniversite, güz dönemi lisansüstü başvuru sonuçlarını açıkladı.Üniversite tarafından yapılan açıklamada "2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları Enstitülerimiz tarafından ilan edilmiştir." denildi. Adaylar, Anadolu Üniversite yüksek lisans sonuçlarına nereden bakacaklarını, nasıl öğreneceklerini, kayıt için hangi evrakların gerektiğini öğrenmek istiyorlar. İşte detaylar...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS - LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda "Fen Bilimleri Enstitüsüne 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için yeni kaydolacak tüm öğrenciler, Eskişehir Teknik Üniversitesine kaydedilecek ve bu öğrenciler mezun olduklarında Eskişehir Teknik Üniversitesi diploması alacaklardır." denildi. Yüksek lisans başvuru sonuçları için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. İşte kazanan adaylar...

Anadolu Üniversite yüksek lisans başvuru sonuçları için tıklayınız

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Tezli Yüksek Lisans için;

-Diploma (Aslı veya belgeyi veren kurum onaylı örneği veya noter onaylı örneği)

-Transkript (Lisans, 2 adet, aslı veya belgeyi veren kurum onaylı örneği veya noter onaylı örneği)

-Kimlik Fotokopisi (2 adet)

-Fotoğraf 4 Adet (Yabancı uyruklu öğrenciler için 6 adet)

(Fotoğrafların arkasına T.C kimlik no, Ad-Soyad ve başvurduğu bölüm yazılacak.)

-Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

-ALES Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar hariç)

-Yabancı dilde eğitim veren bölümler için Yabancı Dil Belgesi