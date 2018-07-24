AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 21 Temmuz’da 3 ders sınavına girdiler. Başarısız olunan 3 ders için verilen bu sınav hakkından faydalanan öğrenciler önce sınavda çıkan soru ve cevapları ile sonrasında sınav sonuçlarını bekliyorlar. Peki öğrenciler sınavlarının nasıl geçtiğini ne zaman öğrenebilecekler ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
3 Ders sınavına giren öğrenciler sonuçların açıklanmasından önce sınavlarının nasıl geçtiğine dair bir fikir edinmek istiyorlar. Bunun için de sınavlarda çıkan soru ve cevapların açıklanmasını istiyorlar. Ancak soru ve cevaplarla ilgili henüz bir gelişme yok. Birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
3 DERS SINAVININ DETAYLARI
Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ dikkate alınarak oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.
AÇIK ÖĞRETİM'DE GEÇER NOT VE SINAV GEÇME NOTLARI
AÖF öğrencilerinin bir dersten geçebilmesi yani o derste başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden 35 almaları gerekmektedir. Öğrencilere vize ve final sınavlarından aldıkları puanlara göre sene sonunda hem rakam hem de notların harf karşılıkları belirlenir.
SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 30 FF 0,00 Kaldı
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