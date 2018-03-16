AÖF final sınavları ne zaman? AÖF 2018 bahar dönemi dönem sonu sınav tarihleri değişti!

Anadolu Üniversitesinden kritik bir açıklama geldi. Normalde 2-3 Haziran'da yapılması planlanan AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları daha erken bir tarihe alındı. AÖF yani Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri hazırlıklarını yeni tarihlere göre yapmalılar.

AÖF 2018 FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihleri 26-27 Mayıs 2018 olarak değiştirildi. Üç ders sınavı ise 21 Temmuz 2018'de yapılacak

AÖF SINAV TARİHLERİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Açıklamada sınav tarihlerinin değişme nedeni de belirdildi. Sınavların erkene alınmasının sebebe olarak Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018'e alınması olarak açıklandı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF bahar dönemi final sınavları öğrencilerin sınıf geçesinde belirleyici olacak. Bu yüzden doğal sınavlardan sonra merakla ve heyecanla sonuçlar beklenecek. Ancak önce sınavlardan sonra ilk hafta içinde finalde çıkan sorular ve cevapları yayımlanacak. Daha sonra 10-15 gün içinde de AÖF sınav sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.