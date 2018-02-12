AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Dikkat AÖF kayıt yenileme işleminde sistem değişti!

AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversite tarafından duyuruldu. Aynı zamanda yapılan açıklamada bu sene kayıt yenileme işlemleri yapacak öğrenciler için sistem değişikliği duyurusuna dikkat çekildi. Mazaretli olan öğrenciler, kayıt yenileme işlemini hangi tarihlerde yapacaklar? AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme harcı ne kadar? AÖF ders seçimi nasıl yapılır? İşte detaylar... AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? AÖF Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerini için tarih Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÖF kayıt yenileme işlemleri, 12 Şubat Pazartesi yani bugün başlıyor, 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitiminde sona eriyor. Mazaretli kayıt yenileme işlemleri ise 23 Şubat Cuma günü yapılacak. AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR? Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT! 2017-2018 Öğretim yılında kaydını yeniletecek öğrenciler için sistem değişti. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyeceklerdir. Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ Bahar dönemi vize sınavı; 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor. Bahar dönemi final sınavı; 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR? AÖF ders seçim işlemi üç aşamadan oluşmaktadır: -Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir. -İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz. -Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir. Yaptığınız ders seçim işlemini onaylamadığınız takdirde, ders seçim işleminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçimi işleminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçim işlemi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır. Ödeme yapıldıktan sonra ders ekle/sil işlemi yapılması mümkün değildir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERİYOR? 23 Şubat 2018 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder. AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN! Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir. ŞİFRENİZ YOKSA VEYA UNUTTU İSENİZ NASIL ALABİLİRSİNİZ? Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bölümündeki “Şifre Hatırlatma” bağlantısından, 0850 200 46 10 numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemimizdeki kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabilirsiniz. Kayıt yenileten öğrenciler ders kitaplarını bağlı olduğu AÖF bürosundan kayıt yenileme tarihleri içinde veya sonrasında alabilirler.

KAYIT YENİLEME HARCI NE KADAR? Kayıt yeniletecek öğrencilerden 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 21/10/2017 tarihli ve 30217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınacaktır. Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir. Ayrıca 21/10/2017 tarih ve 30217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10. maddesinin 3. bendinde “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” denilmektedir.