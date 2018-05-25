AÖF sınav giriş belgesi: AÖF final sınavı giriş yerinizi öğrendiniz mi? (Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenci girişi)

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, bu hafta sonu bahar dönemi final sınavına girecekler. 26-27 Mayıs'ta yapılacak AÖF final sınavı için öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi ile sınava nerede girdiklerini öğrenebiliyorlar. Sınava girişte yanınızda bulundurmanız gereken AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır haberimizden detayında yer alıyor. AÖF sınav giriş belgesi, sınav giriş yerleri detayları ile sınava girişte bulundurmanız gereken belgeler, sınav kuralları ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak detaylı bir şekilde sayfamızda.
AÖF bahar dönemi final sınavı bu hafta sonu yapılacak. 26-27 Mayıs 2018 günleri yapılacak dönem sonu sınavı için öğrencilerin, AÖF sınav giriş belgesinin yayınlanması bekliyorlardı. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı için AÖF sınav giriş belgesini erişime açtı. Öğrencilerin, sınav giriş belgesini çıkarabilmeleri için aşağıdaki linkten giriş yaparak açılan sayfada TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmaları gerekmektedir.
AÖF sınav giriş belgesi almak için tıklayınız
AÖF sınav giriş yerleri belli olduktan sonra ilk yapacağınız şey, sınava gireceğiniz binayı görmek olmalı. Böylece sınav gününde, sınav giriş yerinizi aramaktan kurtulursunuz.
Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.
Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun.
Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.
Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.
Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.
Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.
SINAVA GİRERKEN YANINIZDA OLMAMASI GEREKENLER
Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Geçersiz Belgeler
Öğrenci Kimlik Kartı
Sürücü Belgesi (Ehliyet)
Mesleki Kimlik Kartları
Askeri Kimlik Belgesi
Baro Kartı
Sınavda Uygulanacak Kurallar
Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.
Sınav Soru ve Cevapları ile Sınav Sonuçlarının İnternette Yayımlanması
Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilirler. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.
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