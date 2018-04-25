AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı (AÖF sonuçları)

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları açıklandı. AÖF vize sonuçlarını kontrol etmek isteyen adaylar AÖF resmi internet sitesi üzerinden öğrenci girişi yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.
AÖF SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.
Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 0 yorum