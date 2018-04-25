AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı (AÖF sonuçları)

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları açıklandı. AÖF vize sonuçlarını kontrol etmek isteyen adaylar AÖF resmi internet sitesi üzerinden öğrenci girişi yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

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AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

