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AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı (AÖF sonuçları)

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

AÖF sınav sonuçları açıklandı! Milyonlarca AÖF öğrencisi, AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyordu. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 'AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu cevabını buldu. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı için tüm detaylar...

AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı (AÖF sonuçları)

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları açıklandı. AÖF vize sonuçlarını kontrol etmek isteyen adaylar AÖF resmi internet sitesi üzerinden öğrenci girişi yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

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