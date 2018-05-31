AÖF bahar dönemi final sınavı, 26-27 Mayıs günleri yapıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav soru ve cevapları öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, şimdi AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandığı vakit, öğrenciler, AÖF üç ders sınavına girecekler mi öğrenmiş olacaklar. Peki AÖF AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 AÖF üç ders sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde.

AÖF SINAV SONUÇLARI

Öğrencilerin merakla beklediği AÖF sınav sonuçları için kesin bir tarih yok. AÖF sınav sonuçları genellikle sınavdan sonraki 10-15 gün içerisinde AÖF sistemine konulmuş oluyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığı vakit aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF sınav sonuçları için tıklayınız

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.