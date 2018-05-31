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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 AÖF üç ders sınavı ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu yani 26-27 Mayıs günleri AÖF bahar dönemi final sınavına giren adaylar, sınav soru ve cevaplarının açıklanmasından sonra AÖF sınav sonuçları için beklemeye başladılar. AÖF sınav sonuçları açıklanması ile üç ders sınavına girecekler mi belli olacak? Peki AÖF AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 AÖF üç ders sınavı ne zaman? İşte detaylar...

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 AÖF üç ders sınavı ne zaman?

AÖF bahar dönemi final sınavı, 26-27 Mayıs günleri yapıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav soru ve cevapları öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, şimdi AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandığı vakit, öğrenciler, AÖF üç ders sınavına girecekler mi öğrenmiş olacaklar. Peki AÖF AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2018 AÖF üç ders sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde.

AÖF SINAV SONUÇLARI

Öğrencilerin merakla beklediği AÖF sınav sonuçları için kesin bir tarih yok. AÖF sınav sonuçları genellikle sınavdan sonraki 10-15 gün içerisinde AÖF sistemine konulmuş oluyor. AÖF sınav sonuçları açıklandığı vakit aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF sınav sonuçları için tıklayınız

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018
Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 - 27 Mayıs 2018
2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

AÇIK ÖĞRETİM'DE GEÇER NOT VE SINAV GEÇME NOTLARI

AÖF öğrencilerinin bir dersten geçebilmesi yani o derste başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden 35 almaları gerekmektedir. Öğrencilere vize ve final sınavlarından aldıkları puanlara göre sene sonunda hem rakam hem de notların harf karşılıkları belirlenir.

SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 FF 0,00 Kaldı

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Usul ve Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bağıl Değerlendirme Esaslarına göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

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