AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF final sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri heyecanla beklenir. Açıköğretim öğrencileri, bu hafta sonu yani 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde bahar dönemi final sınavına girecekler. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi sayfasını sürekli kontrol eden AÖF öğrencileri, bir an önce AÖF sınav giriş belgesinin yayınlanmasını, AÖF sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyorlar. Peki AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar... AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ - FİNAL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÖF güz dönemi final sınavı bu hafta sonu yapılacak. 26-27 Mayıs 2018 günleri yapılacak dönem sonu sınavı için öğrencilerin, AÖF sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleyişi sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sayfasında konu ile ilgili bir açıklama yok. Sınav giriş belgesinin bugün, yarın yayınlanmasını bekleniyor. AÖF sınav giriş yerleri açıklandığı zaman aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli olacaktır. AÖF sınav giriş belgesi almak için tıklayınız SINAV ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER AÖF sınav giriş yerleri belli olduktan sonra ilk yapacağınız şey, sınava gireceğiniz binayı görmek olmalı. Böylece sınav gününde, sınav giriş yerinizi aramaktan kurtulursunuz.

Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın. Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun. Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz. Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız. Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz. Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir. SINAVA GİRERKEN YANINIZDA OLMAMASI GEREKENLER Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir. SINAVA GİRİŞTE HANGİ BELGELER GEREKİYOR? Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.