AÖF sınav yerleri belli oldu, AÖF sınava giriş belgesi çıktı alma ekranı da açıldı!

AÖF öğrencilerinin bir dersten geçebilmesi yani o derste başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden 35 almaları gerekmektedir. Öğrencilere vize ve final sınavlarından aldıkları puanlara göre sene sonunda hem rakam hem de notların harf karşılıkları berilir.

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınavları ile ilgili olarak öğrencilere bazı hatırlatmalar ve uyarılarda bulundu:

Sınav takvimine göre dönem sonu sınavları bu hafta sonu yani 13 ve 14 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sınav sonuçları da sınavdan sonra 10-15 gün içinde açıklanacak.

AÖF öğrencilerinin beklediği haber geldi ve AÖF sınava giriş belgesi alma ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. Böylece öğrencilerin sınava nerede girecekleri de ilan edilmiş oldu. AÖF adaylarının sınava girebilmeleri için mutlaka yanlarında geçerli bir kimlik ve sınava giriş belgesi bulundurmaları gerekiyor. Bu belge Anadolu Üniversite'inin resmi sitesinde öğrenci giriş yapılarak alınabilir. Aşağıdaki bağlantıdan direk olarak ÖÖF öğrenci giriş sayfasına erişebilirsiniz.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz. " https://ekampus.anadolu.edu.tr " adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.