AÖF soru ve cevapları, AÖF sonuçları ve dönem sonu notları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de pek çok öğrenci Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim görüyor. AÖF öğrencileri geçtiğimiz hafta sonu yani 13-14 Ocak'ta 2017 2018 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi final sınavlarına girdiler. Bu sınavlar dönem sonu not ortalaması yani harf notları için büyük önem taşıyordu? AÖF öğrencileri şimdi merakla AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye bekliyorlar. Sınav sonuçlarının açıklanması 15 günü bulabilir ama öncesinde AÖF soru ve cevapları ile sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol edebilir ve tahmini olarak harf notlarını hesaplayabilirler. İşte AÖF soru ve cevapları, AÖF sınav sonuçları ile puanlama ile ilgili detaylar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI VE SONUÇLARIN YAYINLANMASI

AÖF geçmiş yıllara ait sınav soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden yayımlanır. Ayrıca dönem içerisinde yapılacak olan ara sınavı ve dönem sonu sınavı soru ve cevapları sınavların ardından açıklanır. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfasında yayınlanmaktadır. Üniversite soruları direkt olarak sitede yayınlamıyor. Öğrenci giriş üzerinden öğrenciler sınavda çıkan soruları ve cevapları görebiliyor. Aşağıdaki bağlantı ile öğrenci girişi yapabilirsiniz.