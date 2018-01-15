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AÖF soru ve cevapları, AÖF sonuçları ve dönem sonu notları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ | 15.01.2018 10:20 | Son Güncelleme 9 saat önce

AÖF 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi final sınavları gerçekleştirildi. Pek AÖF sınavları nasıl geçti. Açıköğretim öğrencileri AÖF sonuçları açıklanmadan önce kaç puan alabileceklerine dair bir fikir edinebilmek için AÖF soru ve cevapları ne zaman açıklanacak diye bekliyorlar? Böylece yanlışları ile doğrularını kontrol edip puan hesaplama yaparak sınavdan kaç alacaklarını, dönem sonu notlarının ne olacağına dair bir tahmin yüretebilirler.

AÖF soru ve cevapları, AÖF sonuçları ve dönem sonu notları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de pek çok öğrenci Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim görüyor. AÖF öğrencileri geçtiğimiz hafta sonu yani 13-14 Ocak'ta 2017 2018 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi final sınavlarına girdiler. Bu sınavlar dönem sonu not ortalaması yani harf notları için büyük önem taşıyordu? AÖF öğrencileri şimdi merakla AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye bekliyorlar. Sınav sonuçlarının açıklanması 15 günü bulabilir ama öncesinde AÖF soru ve cevapları ile sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol edebilir ve tahmini olarak harf notlarını hesaplayabilirler. İşte AÖF soru ve cevapları, AÖF sınav sonuçları ile puanlama ile ilgili detaylar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI VE SONUÇLARIN YAYINLANMASI

AÖF geçmiş yıllara ait sınav soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden yayımlanır. Ayrıca dönem içerisinde yapılacak olan ara sınavı ve dönem sonu sınavı soru ve cevapları sınavların ardından açıklanır. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfasında yayınlanmaktadır. Üniversite soruları direkt olarak sitede yayınlamıyor. Öğrenci giriş üzerinden öğrenciler sınavda çıkan soruları ve cevapları görebiliyor. Aşağıdaki bağlantı ile öğrenci girişi yapabilirsiniz.

Sınav soruları ve cevapları için tıklayınız

AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10-15 gün içinde açıklanmakta olup sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmaz. Buna göre AÖG güz dönemi sınav sonuçlarının 24-31 Ocak günleri arasında ilan edilmesi bekleniyor. Soru ve cevaplarda olduğu gibi notlarda e-kampüse giriş yapılacak öğrenilecek.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Usul ve Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bağıl Değerlendirme Esaslarına göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

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