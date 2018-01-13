AÖf soru ve cevapları ile AÖF sınav sonuçları ne zaman yayımlanacak?

Son Güncelleme 2 saat önce EĞİTİM HABERLERİ | 13.01.2018 16:40 |2 saat önce

AÖF final sınavları başladı. AÖF 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi sınavları 13-14 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanında açık öğretim öğrencileri AÖF sınavlarına giriyorlar ve sınavdan çıkanlar sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol etmek sonuçlara dair fikir edinmek istiyoarlar. Peki AÖF soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak ayrıca AÖF sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi final sınavlarına girmeye başladılar. 13-14 Ocak tarihlerinde yani Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak sınavlar neticesinde öğrencilerin dönem sonu notları belli olacak. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sınav sonuçları öncesi öğrenciler AÖF sınav soru ve cevapları ile ne zaman sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol edebilecekler? AÖF SORU VE CEVAPLARI VE SONUÇLARIN YAYINLANMASI AÖF geçmiş yıllara ait sınav soru ve cevapları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden yayımlanır. Ayrıca dönem içerisinde yapılacak olan ara sınavı ve dönem sonu sınavı soru ve cevapları sınavların ardından açıklanır. AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde açıklanmakta olup sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmaz. AÖF DERS GEÇME NOTLARI 84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz 77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz 71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz 61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz 56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz 50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz 46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz 40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz 33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz 0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız. Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir. Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir. ÖĞRENCİLER AÖF SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORUMLUDUR? Öğrencilerin AÖF ders kitapları kayıt yenileme tarihleri içerisinde AÖF bürolarından verilecektir. Verilemeyen ders kitapları daha sonra AÖF bürolarından alınabilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz ders kitaplarının dijital versiyonuna (PDF) www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresindeki DERS MALZEMELERİ bağlantısına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak erişebilirler. Ayrıca öğrencilerin okuyacakları derslerin sınavlarında sorumlu olacakları üniteler www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde yayımlanmaktadır.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ OLAN BELGELER Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz. AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR? Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Usul ve Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bağıl Değerlendirme Esaslarına göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.