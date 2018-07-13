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AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2018 AÖF üç ders sınavı ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.07.2018 10:10 | Son Güncelleme

AÖF üç ders sınavı giriş belgesi yayınlandı mı merak ediliyor. Açıköğretim öğrencilerinden final sınavı sonrasında belirli şartları sağlayanlara yapılacak üç ders sınavına günler kaldı. AÖF üç ders sınavı tarihi yaklaşırken öğrenciler, çalışmalara devam ediyor. Diğer yandan ise Anadolu Üniversite ile Atatürk Üniversite açıköğretim fakültesi sayfasını sürekli kontrol ediyorlar. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF üç ders sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2018 AÖF üç ders sınavı ne zaman?

AÖF üç ders sınavı giriş belgesi için öğrencilerin gözleri fakültelerin internet sayfalarında. Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bahar dönemi dönem sonu sınavı sonrasında üç ders sınavına çalışmaya başladılar. Belirli şartları sağlayan öğrencilerin girebileceği AÖF üç ders sınavı için günler kaldı. Sınav giriş merkezi için seçim yapan AÖF öğrenciler, sınava girecekleri öğrenmek için sınav giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyorlar. Peki AÖF üç ders sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF üç ders sınavı ne zaman? AÖF üç ders sınavına kimler girebilir, kimler giremez? İşte detaylı bilgiler...

ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bir an önce üç ders sınavına girerek mezun olmak ve diplomalarını almak istiyorlar. Bu yüzden sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgesinini yayınlanmasını bekliyorlar. AÖF üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir. Sınav giriş belgesi için aşağıdaki linkler kullanılabilir.

Anadolu Üniversitesi AÖF

Atatürk Üniversitesi AÖF

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır. AÖF üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde “Öğrenci Otomasyonu” sayfasında T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile sayfalarına giriş yapmaları, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu Açıköğretim Etkileşim Merkezini arayarak değiştirebiliyorlardı. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler, Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.

20-21-22 Haziran 2018 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.

uc-ders-sinav-merkezleri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00’de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF tarafından bütünleme sınavı sonuçları açıklandıktan sonra üç ders sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta olacak merak ediliyor. ATA AÖF tarafından aşağıdaki maddeler halinde anlatılan üç ders sınavı uygulama esaslarına göre sınava kimler girebilir, sınav hangi merkezlerde yapılacak öğrenebilirsiniz. ATA AÖF üç ders sınavı 29 Temmuz 2018'de saat 15.00'da Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde gerçekleştirilecektir.

SINAV GİRİŞ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

  1. OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi,

  2. Özel kimlik belgesi

Nüfus Cüzdanı
Süresi geçerli Pasaport
Nüfus Cüzdanı kayıp ise Nüfus Müdürlüklerinden alınabilen geçici kimlik belgesi
Askerde olan öğrencilerin birliklerinden almış oldukları belge
Açık cezaevindeki öğrencilerin Cezaevi Müdürlüklerinden almış oldukları belge
Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.

Bu belgeler dışında; Ehliyet, Kurum kimlikleri, Öğrenci kimlikleri, İkametgâh belgesi gibi belgelerle sınavlara girilemez!!!

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR, KİMLER GİREMEZ?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin lisans veya ön lisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi. Kayıtlı olduğu bölüm veya programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin "üç ders sınavı"na girebileceğini aktaran Gündoğan, şunları ifade etti:

“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ kapsamında oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÖF 3 DERS SINAVI KİMLER GİREBİLİR?

  1. Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere 2017-2018 öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir)

  2. Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere 2017-2018 öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.
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