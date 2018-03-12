AÖL 2. dönem sınav tarihleri değiştirildi! 2018 AÖL sınavları ne zaman?

MEB'den gelen açıklamay göre normalde bu haftasonu yani 17-18 Mart'ta yapılacak sınavlar ileri bir tarihe ertelendi. MEB ertelemenin nedeni sınav kağıtlarının basan ünitede meydana gelen teknik arıza olarak açıklandı. İşte MEB'in ilgili duyurusu ve AÖL 2. dönem yeni sınav tarihleri...

2018 AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 - 18 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılması ka

Oturum 31 Mart 2018 9.30 Oturum 31 Mart 2018 14.00

Oturum 01 Nisan 2018 15.00 Ayrıca 3. Oturumun saat 15.00’ a alınmasının nedeni ÖSYM sınav takviminde yer alan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15’ te yapılacak olmasından kaynaklanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AÖL ÖĞRENCİLERİNİN ÖSYM BAŞVURUSU

MEB'in, üniversiteye başvuran AÖL öğrencilerine yönelik de bir duyurusu bulunuyor. Buna göre Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt tarihinin ÖSYM sistemine eklenmesi işlemi ile ilgili olarak, ÖSYM aday işlemlerinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra sırasıyla;

‘’profilim’’ menüsü,

‘’eğitim bilgilerim’’ butonu,

‘’eğitim bilgilerimi e-Okul/YÖKSİS’ten güncelle’’ butonu tıklanarak eğitim bilgileri güncellenebilecek.

Bu işlemlere rağmen konu ile ilgili sorunu çözülmeyen öğrenciler, başvuru merkezinden ÖSYM çağrı merkezini aradıkları takdirde kendilerine yardımcı olunacak.