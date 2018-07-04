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AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı! Tıkla MEB AÖL sınav giriş yerleri sorgula, öğren!

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.07.2018 09:26 | Son Güncelleme

AÖL 3. dönem sınav yerleri belli oldu. 7-8 Temmuz 2018 tarihlerinde MEB tarafından yapılacak 2017-2018 yılı 3. dönem AÖL sınav yerleri öğrencilerin erişimine açıldı. Peki sınav giriş yerlerinizi nasıl öğrenebilirsiniz? Haberimizden sınav giriş yerlerini sorgulayabilirsiniz. AÖL sınav giriş yerleri sorgulama sayfası ve sınav için gerekli belgeler listesi sayfamızda.

AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı! Tıkla MEB AÖL sınav giriş yerleri sorgula, öğren!

AÖL sınav giriş yerleri belli oldu. Binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen açıköğretim lisesi 1. dönem sınav yerleri açıklandı. Bu hafta sonu yapılacak sınav giriş yerleri, öğrencilerin erişimine açıldı. 7-8 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2017/3. dönem Açık Öğretim Liseleri(Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) sınav yerleri açıklandı. İşte detaylar...

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULA

Sınava katılacak öğrencilerin aşağıdaki linkten açılan sayfada sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

AÖL sınav yerleri: Tıkla AÖL 2017/3. Dönem Sınav Yerleri sorgula!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri, bu hafta sonu 3. dönem sonu sınavına girecekler. Sınavdan sonra soru ve cevapları MEB tarafından yayınlanacak. Fakat öğrenciler, bir an önce sınavdan kaç aldıklarını öğrenmek isteyecekler. MEB AÖL iş takvimine göre AÖL sınav sonucu 31 Temmuz'da açıklanacak.

AÖL HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Açık Öğretim Lisesi

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüylü birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır.

Sınava gireceğim yeri nasıl tespit edebilirim?

Sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girilerek çalışma takviminde belirtilen sürelerde sınav giriş yeri seçilir. Her sınav öncesi öğrenci sınav giriş yerini değiştirebilir. Özellikle taşınma, askerlik, terhis vb. nedenlerle adresin değiştiği durumlarda sınav merkezinin değiştirilmesi gerekmektedir. Sınav merkezini değiştirmeyen öğrenci bir önceki seçtiği sınav merkezinde sınava girmeye devam eder.

Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

NOT: Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler mi?

Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

Sınav sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?

Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Sınav soru/sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim?

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınavdan sonra en geç 3 gün içinde, sınav sonuçlarına ait itirazlarını ise sonuçlar açıklandıktan sonra en geç 5 gün içinde yapmaları gerekmektedir.

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)
06500 Teknikokullar / ANKARA

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