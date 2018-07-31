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AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB Açıköğretim Lisesi 3. Dönem sınav sonuçları sorgula!

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.07.2018 10:29 | Son Güncelleme

AÖL sınav sonuçları açıklandı. Açıköğretim Lisesi öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı. 07- 08 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen 2017/3.dönem sınav sonuçları MEB tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Peki AÖL sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakabilirsiniz? İşte MEB AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları açıklandı! MEB Açıköğretim Lisesi 3. Dönem sınav sonuçları sorgula!

Açıköğretim 3. dönem sonu sınavı sonuçları MEB tarafından açıklandı. AÖL öğrencileri tarafından merakla beklenen sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Aşağıdaki AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı linkine tıklayarak sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Açılan sayfadan öğrenci numarası ve şifreniz ile öğrenci girişi yapmanız yeterli olacaktır.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SINAVI SONUÇLARI SORGULA

AÖL sınav sonuç sorgulama

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınavdan sonra en geç 3 gün içinde, sınav sonuçlarına ait itirazlarını ise sonuçlar açıklandıktan sonra en geç 5 gün içinde yapmaları gerekmektedir.

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)
06500 Teknikokullar / ANKARA

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi kısaca lise eğitimini uzaktan eğitim ile almak isteyen öğrencilerin kayıt yaptırdığı kurumdur. Bu kurum 1992 yılında kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim kullanılır. Açık Öğretim Lisesinde öğrenciler her dönem başında ders seçer ve seçtikleri bu derslerin belirli bir kredisi vardır. Açık Liseden kredi sistemi ile mezun olunur. Yani krediyi tamamlayan öğrenciler mezun olur. Bu nedenle normal liseler 4 yılda tamamlanırken açık lise 4 yıldan önce tamamlanabilir…

NOT: Örgün eğitim yaşında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrenciler yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler. 　

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

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