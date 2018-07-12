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AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı! AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı. 7-8 Temmuz günleri 3. dönem sınavına giren açıköğretim lisesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖL sınav soru ve cevap anahtarı MEB tarafından yayınlandı. Cumartesi ve Pazar günü, 3 oturumda gerçekleştirilen AÖL sınavı sonrasında öğrenciler sınav soru ve cevapları ile birlikte AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak sorguluyor. MEB tarafından açıklanan iş takvimine AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı! AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL sınav soru ve cevapları MEB tarafından ne zaman yayınlanacak merak ediliyordu. 7-8 Temmuz tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sonu soruları cevap anahtarı MEB tarafından yayınlandı. Öğrenciler, aynı zaman AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyorlar. Peki AÖL sınav soru cevap anahtarı bağlantıları haberimizde. Peki AÖL sınav sonuçları MEB iş takvimine göre ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI

07 - 08 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/3.dönem Sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı.

1. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

2. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. Oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri, bu hafta sonu 3. dönem sonu sınavına girecekler. Sınavdan sonra soru ve cevapları MEB tarafından yayınlanacak. Fakat öğrenciler, bir an önce sınavdan kaç aldıklarını öğrenmek isteyecekler. MEB AÖL iş takvimine göre AÖL sınav sonucu 31 Temmuz'da açıklanacak.

aol-is-takvimi

SINAV SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınavdan sonra en geç 3 gün içinde, sınav sonuçlarına ait itirazlarını ise sonuçlar açıklandıktan sonra en geç 5 gün içinde yapmaları gerekmektedir.

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)
06500 Teknikokullar / ANKARA

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi kısaca lise eğitimini uzaktan eğitim ile almak isteyen öğrencilerin kayıt yaptırdığı kurumdur. Bu kurum 1992 yılında kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim kullanılır. Açık Öğretim Lisesinde öğrenciler her dönem başında ders seçer ve seçtikleri bu derslerin belirli bir kredisi vardır. Açık Liseden kredi sistemi ile mezun olunur. Yani krediyi tamamlayan öğrenciler mezun olur. Bu nedenle normal liseler 4 yılda tamamlanırken açık lise 4 yıldan önce tamamlanabilir…

NOT: Örgün eğitim yaşında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrenciler yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler. 　

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