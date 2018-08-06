ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders mezuniyet sınav sonuçları sorgula

ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları, üniversitenin sitesinde açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, mezun olmak için 26 Temmuz'da girdikleri üç ders sınavı sonuçlarını heyecanla bekliyorlardı. Atatürk Üniversitesi, AÖF üç ders sınav sonuçlarını bugün açıklayarak öğrencilerin erişimine açtı. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, haberimizdeki detaydan nasıl yapacaklarını ve ne zamana kadar yapmaları gerektiğini görebilirler. İşte ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları sorgulama sayfası...
26 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Atatürk Üniversitesi AÖF üç ders sınavı sonuçları aşağıdaki linkte açıklandı. Açılan sayfadan TC kimlik numaranız veya kullanıcı adınız ve şifreniz ile girişi yaparak sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUCU SORGULA
ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 08 Ağustos 23:59 kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.
Sınav sonuçları için OBS üzerinden giriş yapabileceğiniz gibi BURAYA tıklayarak da direk girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra “SONUÇ İTİRAZI” butonu tıklanır. İtirazda bulunmak istediğiniz sınav için gerekli yerleri doldurduktan sonra “İTİRAZI KAYDET” tuşuna basmanız yeterli olacaktır. İtiraz sonuçları için gerekli optik incelemeler yapıldıktan sonra geri dönüşler size sistem üzerinden gönderilecektir.
LMS sistemine OBS üzerinden ulaşılabileceğiniz gibi, web tarayıcınızın adres satırına lms.atauni.edu.tr yazarak da ulaşabilirsiniz. LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “SINAV SORULARI” butonu tıklanır. Açılan sayfada “Final Sınavı Soru ve Cevaplarını İndirmek İçin Tıklayınız” linkini kullanarak sınav sorularınızı indirebilirsiniz. Not: İndirdiğiniz pdf'de sadece almış olduğunuz derslerinize ait sınav ve cevaplarını görebilirsiniz.
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