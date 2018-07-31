ATA AÖF üç ders sınavı soru - cevapları yayınlandı! AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezuniyet üç ders sınavı soru cevapları, öğrencilerin erişimine açıldı. 29 Temmuz Pazar günü yapılan AÖF üç ders sınav sonrasında öğrenciler, soru cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyordu. Atatürk Üniversitesi, üç ders sınavı soru cevaplarına LMS üzerinden erişebilecek. Aynı şekilde sınav sorularına itirazları da Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden yapabilecek. Sorulara itirazlar, en geç 1 Ağustos 2018 17:00'a kadar yapılması gerekiyor. Peki ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üç ders sınavı soru cevap anahtarına nasıl bakabilirsiniz? İşte detaylar...
LMS sistemine OBS üzerinden ulaşılabileceğiniz gibi, web tarayıcınızın adres satırına lms.atauni.edu.tr yazarak da ulaşabilirsiniz. LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “SINAV SORULARI” butonu tıklanır. Açılan sayfada “Final Sınavı Soru ve Cevaplarını İndirmek İçin Tıklayınız” linkini kullanarak sınav sorularınızı indirebilirsiniz. Not: İndirdiğiniz pdf'de sadece almış olduğunuz derslerinize ait sınav ve cevaplarını görebilirsiniz.
AÖF ÜÇ DERS SINAVI SORU CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Üç Ders Sınavı yurt içinde 14 ilde bulunan 15 sınav merkezinde yaptı. 29 Temmuz 2018 tarihinde tek oturumda düzenlenen Mezuniyet Üç Ders Sınavına, 4 Lisans, 3 Lisans Tamamlama ve 24 Önlisans Programı çerçevesinde eğitim hizmeti alan 16 bin 392 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 89 engelli öğrencimizden 36 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 72 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi. Sınavdan sonra öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladılar. Akademik takvime göre belli bir tarihi olmamasına rağmen sınav sonuçlarının 1-2 güne kadar açıklanması bekleniyor.
Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde tek oturumda 15 Sınav Merkez Yöneticisi, 50 Bina Sınav Sorumlusu, 20 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 50 Bina Yöneticisi, 638 Salon Başkanı, 752 Gözetmen ve 130 Yedek Gözetmen bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dahil edildiğinde yaklaşık 2250’ye yakın kişi sınavın sorunsuz şekilde uygulanması için görev aldı.
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