ATA AÖF üç ders sınavı soru - cevapları yayınlandı! AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezuniyet üç ders sınavı soru cevapları, öğrencilerin erişimine açıldı. 29 Temmuz Pazar günü yapılan AÖF üç ders sınav sonrasında öğrenciler, soru cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyordu. Atatürk Üniversitesi, üç ders sınavı soru cevaplarına LMS üzerinden erişebilecek. Aynı şekilde sınav sorularına itirazları da Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden yapabilecek. Sorulara itirazlar, en geç 1 Ağustos 2018 17:00'a kadar yapılması gerekiyor. Peki ATA AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üç ders sınavı soru cevap anahtarına nasıl bakabilirsiniz? İşte detaylar...

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI SORU CEVAP ANAHTARI

LMS sistemine OBS üzerinden ulaşılabileceğiniz gibi, web tarayıcınızın adres satırına lms.atauni.edu.tr yazarak da ulaşabilirsiniz. LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “SINAV SORULARI” butonu tıklanır. Açılan sayfada “Final Sınavı Soru ve Cevaplarını İndirmek İçin Tıklayınız” linkini kullanarak sınav sorularınızı indirebilirsiniz. Not: İndirdiğiniz pdf'de sadece almış olduğunuz derslerinize ait sınav ve cevaplarını görebilirsiniz.