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Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.05.2018 19:41 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi. Bakan Yılmaz, önümüzdeki ay 5 bin öğretmenin mülakatının tamamlanacağını müjdeledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "20 binin öğretmenin mülakatı tamamlandı. 5 bin öğretmenin mülakatını önümüzdeki ay başlatıyoruz. Bu yıl da 25 bin öğretmenimizi eğitim ailemizle buluşturduğumuzda, 610 binin üzerinde öğretmen atamasını gerçekleştirmiş olacağız." dedi.Yılmaz, "Güncellenen Öğretmenlik Lisans Programlarının Tanıtımı" dolayısıyla, YÖK Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim sistemlerinin amacının topluma faydalı toplumsal değerleri gözeten etkili iletişim becerilerini sağlayan, toplumla barışık bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Yılmaz, eğitim tarihi boyunca öğretmenlerin nitelikleri, seçimi, çalışma koşulları hakkında sayısız görüşlerin ortaya atıldığını ve konunun her boyutuyla tartışıldığını dile getirdi. Demokrasinin gelişmesi için nitelikli eğitimin şart olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bugün 65 binin üzerinde okulda bir milyondan fazla öğretmenimiz ve 18 milyona yakın öğrencimizle eğitim veriyoruz. Eğitime verdiğimiz önem, eğitime ayrılan kaynaktan da bellidir." ifadesini kullandı.

25 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Kaliteli eğitimin olmazsa olmaz unsurlarından birisinin de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı olduğunu vurgulayan Yılmaz, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının şu an 17 olduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "20 binin öğretmenin mülakatı tamamlandı. 5 bin öğretmenin mülakatını önümüzdeki ay başlatıyoruz. Bu yıl da 25 bin öğretmenimizi eğitim ailemizle buluşturduğumuzda 610 binin üzerinde öğretmen atamasını gerçekleştirmiş olacağız. Bugün gördüğünüz her üç öğretmenden birisi bizim dönemimizde atandı." dedi.

Kaliteli eğitimin olmazsa olmaz unsularından birisinin de eğitimin teknolojiyle buluşturulması gerektiğini belirten Yılmaz, FATİH projesiyle bir milyon 400 binin üzerindeki tablet bilgisayarı öğretmen ve öğrencilere dağıttıklarını kaydetti. YÖK Başkanı Yekta Saraç ise konuşmasında, YÖK’ün bundan sonra yükseköğretime erişimi artırmaya değil, kalite çıtasını yükseltmeye çalışacağını vurguladı.

öğretmen

Kalite Kurulunun kurulması, tıp, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına başarı sıralamasına göre öğrenci almaya geçilmesi, barajın yükseltilmesi gibi pek çok yeniliğe imza attıklarına işaret eden Saraç, üniversitelerin ihtisaslaşması sürecinin de yeni YÖK'ün başarı hanesine yazılan projelerinden olduğunu söyledi.

Konuşmasında, nitelikli öğretmen yetiştirme sorununun henüz çözülemediğine dikkati çeken Saraç, toplantıda bu konuda değerlendirme yapılacağını ifade etti.

"9 BİN 144 ÖĞRETİM ELEMANI EĞİTİM FAKÜLTELERINDE GÖREV YAPIYOR"

Türkiye'de 78'i devlet 17'si vakıf yükseköğretim kurumunda olmak üzere 95 eğitim/eğitim bilimleri fakültesi mevcut olduğunu ve bu fakültelerde 9 bin 144 öğretim elemanının görev yaptığına değinen Saraç, lisans öğrencisi sayısının 213 bin, lisansüstü öğrenci sayısını ise 20 bin dolayında olduğunu aktardı.

Saraç, bundan sonra, eğitim bilimleri fakültelerinde daha etkili öğrenme-öğretme süreçleri gerçekleştirmek, daha nitelikli öğretmen adayları yetiştirmek, daha çok sosyal fayda sağlamaya dönük projeler ve araştırmalar yapmanın temel amaçları olduğunu vurguladı. Saraç, "Eğitim, her şeyden önce 'erdemli insan yetiştirme' sürecidir. Kendisine, ailesine, milletine ve tüm insanlığa hayırlı bir nesil yetiştirmektir. Bu sürecin temel aktörleri öğretmenlerdir. Öğretmen yetiştiren kurumların başında da eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerimiz gelmektedir." ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Saraç, öğretmen yetiştirme lisans programlarının daha önce de YÖK'ün koordinasyonunda 1998 ve 2006 yıllarında güncellendiğini hatırlatarak, lisans programlarının son güncellenmesinin üzerinden 12 yıl geçtiğini söyledi.

YÖK bünyesindeki Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunun, yeni üyelerin katılımıyla yeniden yapılandırıldığını aktaran Saraç, eğitim bilimleri fakültelerine girişte, 240 bin barajının getirildiğini bildirdi.

Söz konusu fakültelerin bölüm ve anabilim dalı yapılanmasının yeniden oluşturulduğunu belirten Saraç, ikinci öğretim programlarının kapatılmaya başlandığını kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
2 gunde bir 15-25 bin ogretmenmı atanıyor ? yoksa aynı haberi haftada 3 kere hukumetten farkılı ısımlermı dillendiriyor ?
bu haberi kaç defa müjde diye haber yaptınız
2000 öncesı her yıl 30 bın den asaği öğrtemen atanmadı..nabıza şerbet bunlar..
seçimde olmazsa öğretmenlerimize atama nee mümkün
Öğretmen adaylaruda her yıl seçim olsa diye dua ediyordur muhtemelen...
Ya bırakın bu insanları aptal yerine koymayı 16 yılda bu kadar müjde vermediniz bi anda müjdeler ülkesi olduk ne hikmetse seçimler yaklaştıkça hep bu müjdeleri duyuyoruz ama 16 yıldır hep yerinde sayıyorlar
arkadas NE ogretmenmis AL AL bitmedi bu turkiyede baska atama isci alimony yokmu baska meslek yokmu
Yapilmasi zorunlu ve ihtiyac olan seyin neresi müjde
Her gün yeni bir müjde.Seçim bitene kadar müjdelere boğulacağız.
Mynet sırf fitne için mi böyle başlıkla böyle sunum yapıyorsun ? Hiç değişmedin gitti. Mübarek akşam soruyorum bu haber bu gelişme yeni midir ? Aylar önceki duyuru. Mülakatlar geçmiş atama dakikası gelmiş fakat siz öyle bir başlık atıyorsunuz ki. Işiniz gücününüz algı fitne
SECIMDEN SONRA UNUTULUR
ne güzel müjde müjde 16 senedir yapmadıklarını şimdi yapacaklarmış bunları ancak koyunlar inanır
Keşke sık sık seçim olsa..
SIZ ÖNCE SAYIN BAKANIM... VAKIFBANK TA ÇALIŞAN HUKUK TA CALISAN TRİLYONLARCA SATIŞ YAPAN TAKIP MEMURLARINI KADROYA ALIN. HADI KADRO YOK EN AZINDAN SÖZLEŞME LI TAKIP MEMURU YAPIN. TAŞERON OLARAK ÇALIŞAN VE AVUKATLARDAN DAHA ÇOK ÇALIŞAN HUKUKDA TAKIP MEMURLARI VAR. VE MAAŞ HARICI HIC BIR HAKLARI YOK. SATIŞLAR HACIZLER ACIZLER TAŞERON OLARAK ÇALIŞAN TAKIP MEMURLARI NIN SIRTINDA AMA HAKLARI YOK. YAZIK DEĞIL MI.
hala ayrıştırmaya devam.
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