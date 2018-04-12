Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli olarak atanacak 5 bin ücretli öğretmenlerde Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde öngörülen genel şartlarla birlikte pedagojik formasyon almak, 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak gibi şartlar da aranacak.

Öğretmen atamalarında KPSS sonucuna göre, branşa alınacakların üç katı kadar aday puan üstünlüğüne göre mülakata çağırılıyor. Başarılı olanlar sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapabiliyor. MEB kadrosuna alınmasına karar verilen 5 bin ücretli öğretmen ise bu üç katı kadar aday sıralamasına girmese bile mülakata alınabilecek.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, uzman ve usta öğreticiler dâhil ek ders ücreti karşılığında görev yapanlardan 652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 15’inci maddesine göre 5 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atanmak üzere başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde öngörülen genel şartların yanında şu şartlar aranacak: