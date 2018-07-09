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Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte Polis Akademisi bekçi alımı sınav başvuru merkezleri ve tarihleri

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.07.2018 09:53 | Son Güncelleme

Polis Akademisi'nden daha önce duyurulan 7000 çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuru merkezleri ve tarihleri açıklandı. Bekçi alımı için ön başvuru yapan adayların şahsen başvuru yapacakları ve ön sağlık kontrolünde geçecekleri yerler ile tarihleri açıklandı. Polis Akademisi, bekçi alımı aday sınav giriş belgesi ekranı haberimizde. İşte bekçi alımı başvuru merkezleri duyurusu detayları...

Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte Polis Akademisi bekçi alımı sınav başvuru merkezleri ve tarihleri

Polis Akademisi, 7000 bekçi alımı için yapılan ön başvurulardan sonra şahsen başvuru merkezleri ve tarihleri sitesinde açıklandı. 1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı için adayların evrak teslimi ve şahsen başvuru yapabilecekleri merkezler ile ön sağlık kontrolünden geçecekleri merkezlerin yerleri ile tarihleri belli oldu. Başvuru merkezlerini haberimizdeki linkten giriş yaparak öğrenebilir, aynı zamanda sınav giriş belgesini temin edebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU MERKEZLERİ VE TARİHLERİ

  1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında internet üzerinden ön müracatta bulunan adaylar, şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri ve ön sağlık kontolünden geçirilecekleri başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen başvuru merkezinde ve tarihte adaylardan şahsen müracatları alınacak ve ön sağlık kontrolleri yapılacaktır. Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların Başvuru Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ ve SAĞLIK BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

ADAY SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV NASIL OLACAK?

Başvuru kılavuzunda verilen bilgiye göre bekçi alımı için yapılacak yazılı sınavda 100 sorudan oluşan bir test yapılacak. Sınavdan 50 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sınavda adayları Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konularından sorular bekliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanacaklar. Sınavlar ve başvuru ile ilgili diğer bilgileri aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz başvuru kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Bekçi alımı sınavı ön başvuru kılavuzu için tıklayınız

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Polis Akademisi bekçi alımı sınav giriş belgesi başvuru merkezleri

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