Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte Polis Akademisi bekçi alımı sınav başvuru merkezleri ve tarihleri

Polis Akademisi, 7000 bekçi alımı için yapılan ön başvurulardan sonra şahsen başvuru merkezleri ve tarihleri sitesinde açıklandı. 1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı için adayların evrak teslimi ve şahsen başvuru yapabilecekleri merkezler ile ön sağlık kontrolünden geçecekleri merkezlerin yerleri ile tarihleri belli oldu. Başvuru merkezlerini haberimizdeki linkten giriş yaparak öğrenebilir, aynı zamanda sınav giriş belgesini temin edebilirsiniz.
Adayların Başvuru Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ ve SAĞLIK BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
ADAY SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV NASIL OLACAK?
Başvuru kılavuzunda verilen bilgiye göre bekçi alımı için yapılacak yazılı sınavda 100 sorudan oluşan bir test yapılacak. Sınavdan 50 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sınavda adayları Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konularından sorular bekliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanacaklar. Sınavlar ve başvuru ile ilgili diğer bilgileri aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz başvuru kılavuzundan öğrenebilirsiniz.
Bekçi alımı sınavı ön başvuru kılavuzu için tıklayınız
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